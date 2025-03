Pasažieri výletnej lode zažili poriadnu drámu: V tme zostali uväznení v kajutách! MRAZIVÝ dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Plavba na palube Queen Anne, luxusnej lode spoločnosti Cunard Cruise Line, sa pre jej pasažierov nečakane zmenila na dramatický zážitok. Počas prechodu cez moria Sulu a Celebes, oblasti známe častým pirátstvom, kapitánka Inger Kleinová vydala varovanie o zvýšenej bezpečnostnej pohotovosti. Podľa záznamov zdieľaných na sociálnych sieťach dostali cestujúci pokyny, aby vypli svetlá v kajutách, zatiahli závesy a vyhýbali sa vonkajším palubám. „Táto oblasť je známa pirátskymi hrozbami,“ oznámila kapitánka v hlásení, ktoré zaznamenalo veľkú pozornosť, informuje denník New York Post. „Preto budeme počas tohto obdobia fungovať na zvýšenej úrovni bezpečnostnej ostražitosti.“ Z bezpečnostných dôvodov bola od 21:00 do 5:00 uzavretá vonkajšia promenáda, kam mali hostia prísny zákaz vstupu.

Aby loď minimalizovala viditeľnosť a riziko útoku, vonkajšie osvetlenie bolo stlmené a na palube boli pripravené tlakové požiarne hadice, ktoré by v prípade potreby mohli odraziť neželaných návštevníkov. Táto vodná oblasť, ktorá obklopuje Malajziu, Indonéziu a Filipíny, bola v minulosti označovaná ako liaheň zločinu, pirátstva a terorizmu. Podľa dostupných údajov bol posledný zaznamenaný únos v tejto oblasti v roku 2020. „Chcem zdôrazniť, že bezpečnosť hostí a posádky je mojou najvyššou prioritou,“ pokračovala kapitánka. „Opatrenia na zabránenie akémukoľvek nepravdepodobnému incidentu boli dôkladne naplánované a pravdepodobnosť útoku na takú veľkú loď, ako je Queen Anne, je absolútne minimálna.“

Napriek ubezpečeniam posádky sa medzi cestujúcimi objavili obavy a diskusie. Niektorí pozorovali more ďalekohľadmi, očakávajúc možné hrozby, kým loď bezpečne nedorazila do Manily na Filipínach. Na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo reakcií – kým niektorí boli šokovaní, iní sa nad situáciou pobavene pozastavili. „Niektorí z vás by si mali pozrieť film Kapitán Phillips,“ napísal jeden z komentujúcich na TikToku. Iný poznamenal: „Predstavte si, že zaplatíte za luxusnú plavbu, a nakoniec sa musíte skrývať ako pri zombie apokalypse!“

Spoločnosť Cunard Cruise Line však ubezpečila verejnosť, že neexistovala žiadna konkrétna hrozba pre loď ani jej pasažierov. „V rámci štandardných námorných opatrení môžu kapitáni vydať preventívne varovania pri prechode cez určité regióny,“ uviedol hovorca spoločnosti pre Business Insider. Queen Anne, ktorá môže pojať viac ako 3 350 pasažierov, odštartovala svoju 111-plavbu 7. januára z Hamburgu. Počas cesty sa zastaví v Anglicku, USA, Austrálii, Číne, Vietname či Južnej Afrike. Po absolvovaní trasy sa loď 29. apríla vráti späť do Nemecka. Aj napriek napätiu, ktoré cestujúci zažili, plavba pokračovala podľa plánu a loď bezpečne dorazila do ďalšieho prístavu.