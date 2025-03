Prečo kráľovská rodina nenosí v aute pásy? Bezpečnostný expert odhalil prekvapivý dôvod: Nejde len o pohodlie!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

LONDÝN – Členovia britskej kráľovskej rodiny sú často videní v autách bez bezpečnostných pásov. Napriek tomu sa však nemusia báť pokút či iných trestných postihov. Prečo je to tak, vysvetlil bezpečnostný expert, ktorý spomenul nielen taktické dôvody, ale aj to, prečo kráľ čelí iným pravidlám ako bežní vodiči.

Bezpečnostné pásy sú povinnosťou pre väčšinu vodičov a pasažierov, no členovia britskej kráľovskej rodiny ich často nenosia. Od kráľa Charlesa a kráľovnej Camilly až po princeznú Annu – viackrát boli videní na zadných sedadlách či dokonca za volantom bez pripútania. Tento jav vyvoláva otázky, prečo im nehrozia pokuty ani iné postihy. Zosnulá kráľovná Alžbeta II., vášnivá vodička, často jazdila bez bezpečnostného pásu na svojom sídle vo Windsore. Princ William a Kate Middleton si pásy pripínajú pri súkromných jazdách so svojimi deťmi, no pri oficiálnych podujatiach ich vidno bez nich. Najväčšími „odporcami“ bezpečnostných pásov sú však podľa médií kráľ Charles a kráľovná Camilla.

La reine d’Angleterre, Élisabeth II, est la seule personne au Royaume-Uni qui peut conduire sans permis car c’est en son nom qu’il est délivré. pic.twitter.com/5LBtu8AfN7 — Bouteflikov™ (@Bouteflikov) June 5, 2021

Bezpečnostný expert Michael Chandler, ktorý pracoval ako ochrankár pre hviezdy ako Paul McCartney či Bradley Cooper, tvrdí, že dôvod je jednoduchý. „Hlavným dôvodom, prečo členovia kráľovskej rodiny niekedy nenosia bezpečnostné pásy, je potreba rýchleho úniku. Ak existuje bezpečnostná hrozba, je kľúčové, aby mohli okamžite opustiť vozidlo,“ vysvetlil pre denník Daily Mail. Podľa neho sa pri každej ceste vykonáva riziková analýza, ktorá určuje, či je nutné bezpečnostné pásy použiť. „Ak cestujú po diaľnici alebo rýchlo cez Londýn, určite ich majú zapnuté. Ak však ide o krátku trasu alebo oficiálnu udalosť, situácia je iná,“ dodáva Chandler.

Ďalším faktorom je pohodlie a reprezentatívny vzhľad. „Muži v oblekoch sa chcú vyhnúť pokrčenej košeli, čo môže byť pre kráľovských členov tiež dôležité,“ dodáva odborník. Prekvapivo hrá rolu aj legislatíva – kráľ je totiž zo zákona imúnny. „Podľa Listiny práv z roku 1689 je monarcha vyňatý z právnych procesov. Hoci neskorší zákon Crown Proceedings Act z roku 1947 umožnil žaloby voči vláde, kráľ zostal výnimkou,“ vysvetľuje Chandler. Inými slovami, ak aj poruší dopravné predpisy, nemôže byť stíhaný. Čo však ostatní členovia rodiny?

(Zdroj: SITA/Henry Nicholls/Pool Photo via AP)

Chandler hovorí, že pokiaľ necestujú na súkromnú akciu, ale na oficiálnu udalosť, aj oni môžu byť vyňatí z povinnosti používať bezpečnostné pásy. Zákon o cestnej premávke totiž stanovuje výnimky pre vozidlá využívané políciou, diplomatickou ochranou či počas štátnych ceremónií. „Preto keď verejnosť vidí kráľovskú rodinu v autách na štátnych návštevách, je pravdepodobné, že ich uvidí bez bezpečnostných pásov. Nie je to preto, že by si nevážili bezpečnosť, ale preto, že protokol a ochrana niekedy vyžadujú iné opatrenia,“ uzatvára Chandler.