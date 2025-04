Svadba sa razom zmenila na hotovú KATASTROFU: Výpadok elektriny a protéza v záchode! A čo prišlo potom...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Veci, ktoré sa pokazili na našej svadbe,“ napísala Janai, novomanželka z Washingtonu, v príspevku na TikToku, ktorý si pozrelo viac ako 514 000 ľudí. Krátke video bolo varovaním pre všetkých, ktorí si myslia, že ich svadba bude bezchybná. Bola to hotová katastrofa – a problémy sa len nabaľovali. „Tesne pred naším obradom sa prihnala obrovská búrka,“ povedala Janai a zdieľala fotografiu, na ktorej pózuje v snehobielych šatách pod tmavými búrkovými mrakmi. Pôvodne plánovaný vonkajší obrad musel byť presunutý pod stan, ktorý sa však počas výmeny sľubov začal rúcať. Hostia zmokli a pracovníci sa ho snažili opraviť, no vietor bol taký silný, že nikto nepočul ani slovo z ich sľubov.

(Zdroj: TikTok/janaithomas1)

A to bol len začiatok. Keď sa svadobčania presunuli na oslavu, prišlo ďalšie nepríjemné prekvapenie – výpadok elektriny tesne pred ich veľkolepým vstupom. „Prišli sme do miestnosti úplne po tme, bez hudby a bez svetiel,“ spomína nevesta. Situáciu zachránil až ich fotograf, ktorý mal v aute generátor – ten aspoň umožnil DJ-ovi zapnúť aparatúru. Lenže ani to nešlo podľa plánu. Celý večer hral nesprávne piesne, vrátane skladieb pre svadobné tance. Akoby to nestačilo, nevesta musela riešiť aj zdravotný incident. Jej sestra, ktorá bola družičkou, náhle utrpela záchvat. Po chvíľach paniky a privolanej pomoci sa situácia stabilizovala. No v tom prišla ďalšia pohroma – jeden z hostí omylom spláchol zubnú protézu do toalety, čo spôsobilo upchatie a ďalší chaos.

(Zdroj: TikTok/janaithomas1)

Hoci niektorí internetoví komentátori označili sériu katastrof za jasné znamenia, že manželstvo radšej uzatvárať nemali, Janai sa na všetkom iba smeje. „Bol to ten najdokonalejší deň s tými najlepšími spomienkami, na ktorých sa budeme smiať navždy,“ tvrdí. Elektrina sa navyše obnovila tri minúty pred koncom oslavy, čo novomanželom umožnilo zachytiť niekoľko sladkých momentov na tanečnom parkete. „Nič by sme nezmenili,“ dodala Janai s úsmevom.