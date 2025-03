Barista v známej kaviarni prezradil, ako sa pomstil nepríjemným zákazníkom: Dnes sa za to poriadne hanbí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Baristi v sieti kaviarní Starbucks sú neustále pod tlakom, aby objednávky kávy vybavili čo najrýchlejšie, a to môže viesť k neúmyselným aj zámerným chybám. Jeden bývalý barista sa na sociálnej sieti Reddit podelil o svoju skúsenosť, ako sa pomstil neslušným zákazníkom, ktorí ho rozčuľovali počas práce. „Pracoval som v Starbuckse viac ako šesť rokov a jediný spôsob, ako som sa pomstil neslušným zákazníkom, bolo, že som jemne pokazil ich objednávky,“ zdieľal zamestnanec. „Nebolo to nič bláznivé, ale stačilo to na to, aby to zákazníkom vadilo. Niektorí pri objednávaní telefonovali, mali pasívne-agresívne poznámky alebo s nami hovorili, akoby sme neboli ľudia,“ pokračoval. „Vtedy som mal 22 a dnes sa za to aj celkom hanbím.“

(Zdroj: Getty Images)

Hoci tento spôsob pomsty nebol častý, bývalý zamestnanec si spomína na konkrétny incident, keď si žena objednala mlieko ohrievané na 200 stupňov. „Povedal som jej, že je to bezpečnostná otázka a nemôžem to urobiť. Ona sa na mňa naštvala a povedala: ‚Tak najmite niekoho, kto to dokáže.‘ Takže áno, dostala kávu bez kofeínu,“ priznal barista. Príspevok bývalého zamestnanca vyvolal rozsiahlu diskusiu. Niektorí ďalší zamestnanci kaviarní sa podelili sa o vlastné skúsenosti. „Robil som drobné veci, aby som sa pomstil. Pracoval som na nočnej smene v mexickej reštaurácii, kde často prichádzali nepríjemní a opití zákazníci,“ napísal jeden z komentujúcich. „Dával som im malú slamku k veľkému nápoju alebo jednu servítku na šesť tacos,“ dodal.

Niekto ďalší spomenul incident z Toronta, kde barista v Starbuckse manipuloval s čajovým vrecúškom na toalete pred tým, ako ho podal veľmi neslušnej zákazníčke. „Denne od neho pila ‚hnojový čaj‘,“ dodal komentátor. Avšak nie všetci sú stotožnení s týmto správaním. Niektorí vyjadrili obavy, že manipulovanie s nápojmi môže mať negatívne zdravotné následky. „Migrény u ľudí závislých od kofeínu sú reálne – nie je to niečo, na čo by sme mali zabúdať,“ varoval jeden z komentátorov. Iný zase upozornil, že poskytovanie kofeínu zákazníkom, ktorí si objednali bezkofeínovú alternatívu, môže spôsobiť zdravotné komplikácie. „Prosím, majte na pamäti, že to môže byť veľmi nebezpečné,“ apeloval.