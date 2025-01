Pracovníci obľúbeného fastfoodu šokovali zákazníkov: VIDEO Intímna chvíľka priamo pred ich očami!

(Zdroj: TikTok/tehlsi)

Zákazník dánskeho McDonald’s v Aarhuse zažil nezvyčajné meškanie svojej objednávky. Burger Fillet-O-Fish nedostal načas, pretože zamestnanec reštaurácie sa venoval kolegyni, ktorej priamo na pracovisku masíroval chrbát. Incident zachytil na video a zdieľal na TikToku, kde záznam získal viac ako 2,5 milióna zhliadnutí. „Ehm... prerušujem niečo?“ zavtipkoval autor príspevku. Na videu je vidieť, ako zákazník najprv ukazuje svoju objednávku číslo 61 a následne displej za pultom, ktorý indikuje, že číslo 62 už bolo vybavené. Skutočná príčina meškania sa však odhalila o chvíľu – zamestnanec práve dokončoval masáž kolegyni v blízkosti pultu na prípravu objednávok. Masáž trvala približne 10 sekúnd, po čom sa zamestnanec vrátil k svojim povinnostiam.

Príspevok vyvolal stovky komentárov. Niektorí situáciu nazvali „McMassage“ alebo „McLovin“, zatiaľ čo iní pripomínali, že takéto správanie nepatrí na pracovisko. Jeden z komentujúcich poznamenal: „Pošlite to HR.“ Na druhej strane boli aj obhajcovia zamestnancov: „Možno len prežili náročnú zmenu počas sviatkov. Ak sú s tým obaja v poriadku, pár sekúnd navyše nás nezabije.“ Autor videa nakoniec reagoval na kritiku a vysvetlil, že jeho úmyslom nebolo nikomu uškodiť. „Nečakal som, že to vyvolá takú odozvu. Neprajem si, aby niekto prišiel o prácu. Len mi to prišlo zábavné – všetci sme v McDonald’s zažili aj horšie veci, však?“ dodal.

Podobné incidenty však nie sú v reťazci rýchleho občerstvenia výnimočné. Nedávno sa objavili zábery z McDonald’s v austrálskom Newcastli, kde zákazníci objavili šváby a červy v blízkosti hranolčekov a ďalších miest reštaurácie. Hovorca McDonald’s označil situáciu za neprijateľnú a ubezpečil verejnosť, že podnikli kroky na zlepšenie hygieny a bezpečnosti potravín.