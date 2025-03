Manželia sú v koncoch: Kvôli TEMNEJ entite v dome nemôžu mať deti! Desivé VIDEO paranormálneho vyšetrovania

(Zdroj: X/DailyMirror)

Natasha a Ross si splnili sen o vlastnom bývaní, keď sa presťahovali do štvorizbového radového domu v škótskom Obane. Radosť z nového domova sa však veľmi rýchlo zmenila na nočnú moru. Už po krátkom čase začali zažívať nevyjasnené, desivé javy – zvuky, ktoré nemali vysvetlenie, nevysvetliteľné modriny na tele a alarmy, ktoré sa spúšťali bez zjavnej príčiny. Čoskoro sa začali obávať, že ich domov obývajú zlovestní duchovia. „Moja nezávislosť je úplne preč, nemôžem byť vo vlastnom dome sama,“ povedala Natasha, informuje denník Mirror. „Cítim, že to chce, aby som zostala sama, pretože je to aktívnejšie, keď som sama, a mám pocit, že sa to snaží dostať ku mne aj psychicky.“ Ross bol tiež znepokojený, keď začal mať desivé sny, v ktorých videl ohnivé vízie. „Obávam sa, že je tu niečo zlé. V posledných dňoch mám násilné sny, desivé vízie ohňa… teraz to už začína byť invazívne,“ priznal.

Tento neustály strach ich dohnal k rozhodnutiu pozastaviť plány na založenie rodiny. „Mali sme nádej na budovanie rodiny, na to, že tu bude behať veľa malých detí,“ povedala Natasha. „Dokážem si ich predstaviť, ako behajú hore a dole po schodoch. Ale dom ako tento, taký, aký je teraz – to nie je bezpečné ani pohodlné miesto. Nemôžem tu vychovávať dieťa,“ obával sa Ross. Tento strach a bezmocnosť nakoniec viedli pár k tomu, že požiadali odborníkov o pomoc. Tím paranormálnych vyšetrovateľov Barri Ghai, Ian Lawman a Jayne Harrisová z relácie „Help! My House is Haunted“ prišiel na pomoc a začal dôkladné vyšetrovanie. Pri pokuse o komunikáciu s neznámym duchom používajú špeciálny nástroj, Alice Box. Na veľké prekvapenie tímu sa entita okamžite ozvala, keď spustila dymový alarm v dome. „Myslím, že toto je varovanie, musíme byť opatrní,“ varoval Ian. Tím sa následne rozhodne pre experiment nazývaný Estes, pri ktorom Natasha nosila špeciálne slúchadlá, ktoré tlmili zvuky, aby mohla verbálne opakovať odpovede ducha, ktorý bol v tej chvíli zjavne prítomný.

Jayne kládla otázky, na ktoré Natasha dostávala presné a rýchle odpovede, hoci ich nemohla počuť. „Ó môj bože, toto je úžasné, toto je absolútne neuveriteľné. Natasha nemôže počuť moje otázky, ale odpovede sú presné. Tento duch hovorí,“ povedala ohromená Jayne. Duch odpovedal na otázky o svojej identite, pričom Natasha komunikovala slová ako „vypadnite“ a „zlý“, čo len potvrdilo obavy tímu, že ide o nebezpečnú a temnú entitu. „Estesov experiment bol ohromujúci, ale potvrdil, že máme čo do činenia s niečím veľmi temným,“ priznal Barri, ktorý bol znepokojený. Neskôr v noci, keď Natasha a Ross opustili tím, aby pokračovali vo vyšetrovateľských prácach, došlo k jednej z najšokujúcejších udalostí v histórii relácie.

Počas pokusu o komunikáciu s duchom bol Barri bodnutý tromi ostrými špendlíkmi do zadnej časti nohy. „Čo do pekla? Niečo ma práve bodlo. Niečo ma bodlo do zadnej časti nohy. Krvácam? Ako sa do pekla... odkiaľ sa to vzalo?“ pýtal sa Barri, šokovaný a zmätený. Šialenstvo pokračovalo, keď sa tím presunul do spálne, kde Jayne cítila, ako jej niečo pod posteľou chytilo nohu a pokúsilo sa ju stiahnuť pod posteľ. „To ma úplne vydesilo. Niečo sa práve natiahlo po mojom členku,“ povedala vydesená Jayne. Vyšetrovanie zatiaľ nemá svoj koniec. Stále tak vo vzduchu visí otázka, či sa tímu podarí odstrániť tieto zlovestné sily z domu a či budú Natasha a Ross opäť schopní žiť v pokoji, aby mohli založiť rodinu, ktorú si vždy priali.