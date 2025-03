Tučné kontá a miliónové spolupráce: Tieto tváre pozná celý internet! Ako vyzerajú aktéri známych meme dnes?

(Zdroj: X/Yahoo News/timecaptales)

Hovorí sa, že obrázok prezradí viac ako tisíc slov. Zhruba pred štvrťstoročím narástla popularita mémov a zobrazenia zachytávajúce výraz tváre mnohí vnímajú ako nový univerzálny prostriedok dorozumievania. Na internete v minulosti naberali na popularite mnohé detské tváričky a tešili sa obľúbenosti. Tieto deti však už dávno vyrástli a vy si môžete preveriť, koľkých z nich spoznáte.

1. Úspešné dieťa

Mamička Laney Grinerová z Jacksonville na Floride odfotila syna Sammyho na pláži, keď mal 11 mesiacov. Táto fotka bola čoskoro všade. V roku 2013 ju dokonca použil Biely dom, aby vyzval Kongres na prijatie imigračnej reformy. Chlapec na snímke vyzerá tak, ako keby udieral päsťou do vzduchu, ale podľa jej slov si v skutočnosti chcel dať do úst piesok. Fotografiu umiestnila na svoju stránku na Flickri v roku 2007 a o dva roky neskôr si všimla, že sa používa ako meme, až sa z nej nakoniec okolo roku 2010 stal obľúbený „Success Kid“. Tvár Sammyho sa objavila na billboardoch, televíznych reklamách a tričkách. Meme sa stalo pre rodinu Grinerovcov doslova záchranou.

Sammyho otcovi Justinovi sa podarilo vyzbierať viac ako 100 000 dolárov (91 642,23 eur) na pomoc s nákladmi na zdravotnú starostlivosť pred transplantáciou obličky v roku 2015, informovalo ABC News. V mimoriadne dojímavej chvíli spolu so svojím synom zopakovali ikonické gesto pri jeho nemocničnom lôžku a víťazoslávne zdvihli päsť. Sammy v rozhovore v roku 2020 pre BuzzFeed povedal: „Je zvláštne byť slávny ako dieťa. Nebolo pred tým nič a naozaj som celý môj život Success Kid. Je to trochu ťažké pochopiť. Povedal by som, že mám z toho zmiešané pocity, hovoril som si, že by som chcel byť normálne dieťa. V mojej mysli som aj tak len normálny, lenivý tínedžer, ktorý sa zvyčajne venuje umeniu a počúva hudbu.“

2. Chloe hľadiaca zboku

V roku 2013 sa do histórie meme katapultovalo malé dievčatko, na ktoré neurobil dojem výlet do Disneylandu. Chloe Clemová zo Salt Lake City v Utahu mala len dva roky, keď sa náhodou stala hitom internetu. Vo videu, ktoré nahrala jej matka Katie, ponúkla mŕtvolný pohľad na plačúcu reakciu svojej sestry Lily, keď sa dozvedela, že rodina je na ceste do Disneylandu. Odvtedy sa jej rozkošná, nedôverčivá tvár stala obľúbeným obrázkom pre vyjadrenie najrôznejších emócií. Chloe má dnes15 rokov, úžasných 626 000 sledovateľov, ktorí ju označujú za originálnu kráľovnú bočných pohľadov.

At age 2, ‘side-eyeing Chloe’ became a viral meme. 12 years later, her mom reveals why she has a ‘lot of guilt’ (exclusive) https://t.co/1X2tYHtt1J — Yahoo News (@YahooNews) January 21, 2025

Po desiatich rokoch od jej raketového vzostupu prekročilo video na YouTube hranicu 20 miliónov pozretí. V roku 2021 predala rodina obrázok ako NFT za 74 000 dolárov (67 815 eur) a podarilo sa im zvýšiť svoje bilancie prostredníctvom sponzorských zmlúv s takými spoločnosťami, ako je Google Pixel. Vďaka týmto financiám sa mohli odsťahovať zo svojho maličkého bytu a Chloeina matka Katie povedala, že z nich zaplatili nájom, účty a jedlo. „Na začiatku to bola naozaj zábava. Jednoducho naskočíte do tohto vlaku a na všetko poviete áno. Nakoniec to s mojimi deťmi prehnali a ja som mala pocit, že z toho nikto nemá prospech. Je to taká divoká jazda, pretože je to o vás a o nich,“ povedala mama pre magazín People.

3. Charlie ma uhryzol do prsta

Keď Howard Davies-Carr z Buckinghamshire v máji 2007 nahral na YouTube 55-sekundové video, bol presvedčený o tom, že je iba trochu vtipné. Zdokumentoval v ňom svojich dvoch synov, trojročného Harryho a ročného Charlieho. Howard si myslel, že ich interakcia by mohla zabaviť ich krstného otca v USA. Keď však o pár mesiacov neskôr išiel príspevok vymazať, zistil, že má tisíce pozretí a ich počet mu rástol pred očami. „Pomyslel som si: 'Prečo to všetci títo ľudia sledujú?' Určite som nemal toľko priateľov,“ uviedol otec. Video „Charlie ma uhryzol do prsta“ sa stalo jedným z najsledovanejších, videlo ho takmer 900 miliónov ľudí a tento počet stále narastá.

Rodina sa vďaka nemu dostala do centra pozornosti celého sveta a získala reklamné a sponzorské zmluvy, ktoré im v priebehu rokov údajne vyniesli státisíce eur. V roku 2021 sa táto suma ešte zvýšila, keď bol príspevok vydražený ako NFT za 537 000 libier (636 452 eur). Howard povedal, že táto nečakaná situácia uľahčila rozhodnutie, či budú mať s manželkou štvrté dieťa a či môžu každému z nich zaplatiť súkromné školy. Charlie, ktorý má dnes 18 rokov, pre BBC povedal: „Nie je to tak, že by som sa tým všade chválil. Nikdy som to nechcel využívať ako zábavu. Ale moji priatelia to niekedy radi hovoria ľuďom, takže je ťažké držať to pod zámkom.“

YouTube at 20: Fame has made life easier, says Charlie Bit Me star https://t.co/4eKcN2g1np — BBC News (UK) (@BBCNews) February 14, 2025

4. Smoliar Brian

Vďaka svojmu hlúpemu účesu, pletenej veste, širokému úsmevu so zubným strojčekom a prižmúrenému oku sa stal Kyle Craven nečakaným online fenoménom. Fotografia sa preslávila po tom, keď ju jeho priateľ v roku 2012 nahral na fórum Reddit. Craven vysvetlil, že bol triedny klaun a fotografiu zosmiešnil zámerne. Obrázok bol očividne nevhodný a riaditeľ školy ho neschválil do finálnej verzie ročenky. Craven a jeho kamarát zo školy Ian Davies však urobili digitálnu kópiu fotografie, ktorá mu nakoniec zabezpečila slávu, hoci to trvalo šesť rokov, kým ju spoznal svet.

A thread of infamous meme people, then & now



1. Bad Luck Brian (Kyle Craven) pic.twitter.com/KBx8seouby — Time Capsule Tales (@timecaptales) September 16, 2024

Dostala sa na tričká, plyšové hračky a novinky, ktoré sa predávali v obchodoch ako Wal-Mart a Hot Topic, zatiaľ čo spoločnosti ako Volkswagen a ďalšie až po Čile a Poľsko platili za použitie jeho fotografií vo svojich reklamných kampaniach. Tieto zmluvy, ktoré sám vyjednal, mu podľa odhadov vyniesli 20 000 dolárov (18 328 eur) a Craven sa snažil ešte viac využiť svoju internetovú slávu natáčaním videí o svojej postave, informoval denník The Washington Post. Dokonca odcestoval do Los Angeles na „rande“ s ďalšou meme postavou - Lainou Morrisovou, známou ako Príliš pripútaná priateľka. Hoci sa do seba títo dvaja nezamilovali, výsledné video nazbieralo viac ako dva milióny pozretí. Kyle má teraz na sociálnych sieťach takmer 10 000 sledovateľov a opakovane sa stretol s ďalšími meme hviezdami. Na svojej webovej stránke predáva šípky, spodky, baliaci papier a hrnčeky. Samozrejme, všetko s obrázkom jeho tváre.

6. Popeyes Meme Kid

Z „Popeyes meme kid,“ ktorého spoznal internet pred 10 rokmi, je teraz športová hviezda a má zmluvu práve od podniku, v ktorom sa stal virálnym. Dieunerst Collin bol v roku 2013 len deväťročným chlapcom, ktorý predviedol pred fotoaparátom nezabudnuteľný pohľad zboku a nahrávač si ho pomýlil s internetovou senzáciou Lil Terriom. Video sa stalo virálne na dnes už neexistujúcej aplikácii Vine, ale obraz tohto momentu žije dodnes. Odvtedy profituje zo svojej predchádzajúcej slávy, keďže spoločnosť Popeyes s ním podpísala zmluvu. Collin loboval za dohodu v jeho prospech, označil spoločnosť a povzbudil aj ostatných, aby tak urobili.

The Popeyes meme kid, who is now a college football player, has been offered a NIL deal from Popeyes.



After years of being an internet meme, Dieunerst Collin is finally capitalizing off his image after reposting the meme with his state championship. pic.twitter.com/ZiWhzUG4xd — Pop Base (@PopBase) January 12, 2023

Dnes má 20 rokov, na sociálnych sieťach ho sleduje viac ako 71 000 ľudí a hrdo píše o svojej súčasnej hviezde amerického futbalu aj o svojich meme z detstva. V rozhovore pre denník Mirror v roku 2023 prezradil, že ho pre jeho slávny moment brutálne šikanovali. „V tom čase som bol samozrejme ešte dieťa a naozaj ma to negatívne ovplyvnilo. Bol som v takom štádiu, že som už nikdy nechcel chodiť von. Takže to bolo niekoľko rokov ťažké. Vyhýbal som sa meme, neznášal som, keď to ľudia vyťahovali, nevedel som, ako sa vyrovnať so svojím hnevom.“