Jediné VIDEO z nej urobilo najznámejšiu ženu na svete: „Hawk Tuah“ dievča prehovorilo o nechutnej ponuke!

(Zdroj: Profimedia)

Sociálne siete dobylo dievča zvané „Hawk Tuah Girl“, inak známe ako Hailey Welchová. Do popredia sa dostala po tom, čo sa objavila vo videu od tvorcov Tim & Dee TV. Jeden z nich sa jej v dnes už virálnom videu spýtal: „Aký pohyb v posteli privedie muža zakaždým k šialenstvu?“ Jej odpoveď je to, vďaka čomu sa stala virálnou. „Musíš im dať ‚hawk tuah‘ a napľuť na tú vec,“ zvolala. „Hawk tauh“ je anglická citoslovcia na odpľutie, synonymum slovenského „pfuj“. Akonáhle sa video dostalo na sociálne siete, spôsobilo absolútny ošiaľ a z doposiaľ neznámej dievčiny sa razom stala hviezda internetu.

Nechutné ponuky od fanúšikov

V rozhovore s Briannou Lapagliaovou v podcaste „Plan Bri Uncut“ 21-ročná Welchová opísala svoje prekvapenie z toho, že sa zo dňa na deň stala celosvetovou senzáciou. Prezradila tiež, že odišla zo svojej práce a zamestnala sa u tvorcov obsahu so sídlom v Neshville, ktorí sú zodpovední za vytvorenie virálneho videa. Welchová žije na vidieku v Tennessee spolu so svojou rodinou. Na otázku, ako reagovali na video, odpovedala: „Myslia si, že je to vtipné. Nikdy nevedia, čo vyjde z mojich úst.“ Zároveň sa ju snažia ochrániť pred negatívami popularity.

Napriek tomu dostáva nechutné ponuky od fanúšikov, ktorí sa ju snažia osloviť prostredníctvom muža zodpovedného za jej „Hawk Tuah“ merch. „Chlap, ktorý vyrába moje klobúky, pred tromi dňami dostal ponuku na 600 dolárov (560 eur), ak napľujem do pohára a predám ho. To je odporné! Jednoducho nechutné, však?“ povedala. Nahnevalo ju aj to, že používatelia sociálnych sietí píšu jej meno nesprávne a vytvárajú falošné účty na jej meno. Pred šiestimi mesiacmi pritom vymazala svoje účty zo všetkých sociálnych sietí. „Je to trochu strašidelné, vidieť svoju tvár na účte, ktorý mi nepatrí,“ dodala Welchová.

Myslela si, že video nikdy neuvidí

V rozsiahlom rozhovore Welchová potvrdila, že v osudný večer bola vonku s priateľmi a pila. Dodala však, že jej vulgárny komentár bol myslený ako vtip. Nečakala, že sa z videa stane senzácia. „Myslím, že minulú nedeľu zverejnil celé video na YouTube, ale povedal nám len, že je YouTuber, nikdy nepovedal nič o tom, že je aj na Instagrame, TikToku,“ priblížila. „Takže som si povedala, no dobre, už to aj tak nikdy neuvidím, ale určite som to videla znova,“ uviedla ďalej. Zostala prekvapená, keď zistila, že video videlo už milión ľudí. O hodinu neskôr počet stúpol o ďalší milión. „Povedala som si: ‚Môj bože, to nie je možné,“ uviedla Welchová a dodala, že by bola nerada, ak by ju ľudia do konca života volali „Hawk Tuah Girl“.

Naozaj bola učiteľkou?

Napokon v rozhovore prebrala aj klebety o tom, kde ona a jej rodina pracovali. Ľudia na internete pôvodne tvrdili, že Welchová bola učiteľkou, ktorá po zverejnení videa dostala výpoveď, a že jej otec bol kazateľ. „Pracovala som v továrni na výrobu jari, nie som učiteľka,“ priblížila. „Môj otec má od kariéry kazateľa veľmi ďaleko, je to šialené,“ uviedla ďalej. Po tom, čo sa stala slávnou, dala výpoveď a v súčasnosti plánuje cestovať po kraji a zúčastňovať sa rôznych rozhovorov. V závere uviedla, že o ľudí, ktorí ju za virálne video kritizujú, sa nezaujíma. „Ani ich nepoznám. Tak prečo by ma to malo zaujímať?“ uzavrela.