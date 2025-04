Influencerka s extrémne veľkým zadkom opäť pobúrila: TVRDÝ odkaz známej automobilke! Nezmestí sa na sedadlo

(Zdroj: Profimedia)

PANAMA – Gracie Bonová, dvadsaťsedemročná influencerka z Panamy, ktorá je známa svojím podporovaním body positivity, čelí v poslednej dobe kritikám po tom, čo požiadala značku McLaren, aby zväčšila svoje autosedadlá. Bonová, ktorá váži približne 102 kilogramov, sa v príspevku na Instagrame podelila o svoje požiadavky na dizajn automobilov. Tvrdí, že superautá by mali byť pre všetkých.

V nedávnom videu, ktoré zverejnila na svojej platforme s viac ako 10 miliónmi sledovateľov, sa influencerka snažila usadiť do športového auta McLaren s výklopnými dverami, no jej približne 140 centimetrov veľký zadok jej bránil úplne zavrieť dvere. „Prosím, McLaren, jednoducho urobte sedadlá väčšie,“ napísala Bon v popise videa. Kým mnohí sledovatelia jej vyjadrili podporu, našli sa aj kritici, ktorí jej pripomenuli, že ak chce viac miesta v aute, mala by zvoliť väčší model, ako napríklad G-Wagon, a nie športové auto.

„Chúďa to auto!“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší zdôraznil: „Stále hovoríš, že všetko musí byť väčšie, ale svet sa netočí len okolo teba.“ Toto nie je prvýkrát, čo Bonová otvorene kritizuje diskrimináciu na základe veľkosti. V príspevku na Instagrame z februára spomínala na skúsenosti z návštevy Disneylandu, kde jej neustále venovali pozornosť a natáčali ju iní návštevníci. „Takmer 40 percent ľudí tu je plus-size, tak prečo sa správali, akoby som bola nejaký vzácny tvor?“ pýtala sa v príspevku.

Okrem automobilov a zábavných parkov obvinila Bonová aj komerčné letecké spoločnosti z toho, že majú príliš malé sedadlá pre ľudí s väčšou postavou. Tento problém sa jej však podarilo vyriešiť, keď si minulý rok na jar kúpila vlastné súkromné lietadlo. Gracie Bonová sa aj naďalej stavia do pozície obhajkyne tela a snaží sa šíriť posolstvo, že nie každý vyzerá rovnako a to je v poriadku.