Možno svoju polovičku podvádzate, no neviete o tom: Terapeut odhalil prekvapivé spôsoby nevery!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedeli ste, že môžete podvádzať partnera bez toho, aby ste o tom vedeli? Hranice nevery sú totiž vždy trochu nejasné. Hoci sa mnohé páry riadia všeobecnou nepísanou knihou pravidiel, niektoré majú tendenciu mierne kolísať a to, čo jeden pár považuje za neveru, môže byť v inom vzťahu úplne v poriadku. Nový spôsob, ako byť partnerovi neverný, poskytujú aj sociálne média, ktoré otvárajú nekonečné množstvo pokušení a možností. Všetci zadaní by si však mali uvedomiť, čo je správne a čo nie. Vzťahový terapeut Max Lundquist pre portál Tyla upozorňuje aj na to, že neverníkom môžete byť aj bez toho, aby ste do vášho partnerského či manželského života vtiahli tretiu osobu. Definoval hneď niekoľko druhov nevery.

(Zdroj: Getty Images)

Fyzická nevera

Ide o úplne nespochybniteľný problém vo všetkých oblastiach. Nikoho neprekvapí, že fyzická intimita s inou osobou sa v partnerskom vzťahu považuje za podvádzanie. Samozrejme, existujú jej rôzne úrovne a podľa odborníkov je na vás a vašom partnerovi, aby ste si ujasnili, čo vám vyhovuje a čo nie.

Sexuálne fantázie o inej osobe

Fantazírovanie o ľuďoch, ktorých považujete za atraktívnych, to je celkom bežné, či už ste vo vzťahu alebo nie. Lundquist však upozorňuje na to, že časté snívanie o niekom, koho vídate pomerne často, môže viesť k niečomu väčšiemu.

(Zdroj: Getty Images)

Romantické pocity voči inej osobe

Všeobecne sa to nazýva „citová nevera“, ale hranice sú mimoriadne nejasné. „Je tu podtón nevery,“ uviedol terapeut. Problém nastane najmä v prípade, že do hry vstúpi tajnostkárstvo. Podľa odborníka je dobrým príkladom stretávanie sa s niekým len vtedy, keď tam nie je váš partner.

Tajné výdavky

Lundquist hovorí, že aj skrývanie svojich výdavkov pred partnerom možno považovať za neveru. „Môže to spôsobiť problémy a povedal by som, že je nefér tieto aktivity zamlčovať, pretože sa na to aj tak určite príde,“ vysvetlil.

Tajná aktivita na sociálnych sieťach

Vďaka sociálnym sieťam je podvádzanie partnera jednoduchšie ako kedykoľvek predtým a terapeut má na online aktivitu úplne iný názor. Naznačil, že trávenie väčšieho množstva času na telefóne ako s polovičkou môže byť formou nevery. „Obsedantné správanie na sociálnych sieťach by mohlo viesť k tomu, že sa budeme partnerovi venovať menej,“ dodal Lundquist.