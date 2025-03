Turista našiel na pláži nádherne morské stvorenie: FOTO Ani vo sne by mu nenapadlo, že je v nebezpečenstve!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MIAMI - Z diaľky vyzerá ako očarujúci morský tvor, no v skutočnosti je jedným z najnebezpečnejších živočíchov oceánu. Turista na pláži v Miami objavil Modrého draka, nádherného, no mimoriadne toxického morského tvora. Stačilo málo a mohol skončiť s vážnym zranením.

Rodina si užívala slnečný deň na pláži v Miami, keď si vo vode všimla drobné, trblietavé stvorenie. Pri bližšom pohľade zistili, že ide o miniatúrneho modrého živočícha s perovitými výbežkami a chvostom pripomínajúcim šíp. Jeho fascinujúci vzhľad ich okamžite očaril – netušili však, aké nebezpečenstvo sa v ňom skrýva. „Pred pár rokmi sme boli v Miami,“ napísal neskôr jeden z členov rodiny v skupine Things in Florida na Facebooku. „Vo vode som videl niečo malé, lesklé, ako hliníková fólia. Nabral som to do ruky a až potom som si uvedomil, že držím niečo výnimočné.“ Spolu so synom sa vydal za plavčíkmi, aby zistil, o akého tvora ide, no nikto im nevedel odpovedať. Až keď si informácie vyhľadali na internete, pochopili, že majú dočinenia s jedným z najjedovatejších morských tvorov – Modrým drakom (Glaucus atlanticus).

„Vďaka Bohu, že mi to neublížilo!“ dodal v príspevku. Tento druh totiž dokáže absorbovať a koncentrovať toxíny z medúz, ktorými sa živí – najmä z extrémne nebezpečného portugalského Man-O'-War. Jeho uštipnutie môže spôsobiť silné bolesti, popáleniny, nekrózu kože a v extrémnych prípadoch aj vážne alergické reakcie. Záhadné morské stvorenie okamžite zaujalo tisíce ľudí na sociálnych sieťach. Kým niektorí vyjadrili obdiv nad jeho nádherným vzhľadom, iní varovali pred nebezpečenstvom. „Sú krásne, ale nebezpečné. Dokážu vážne ublížiť,“ napísal jeden komentujúci. Ďalší zavtipkoval: „Nemôžete ma presvedčiť, že to nie sú mimozemšťania!“ Iný komentár vyzdvihol zodpovednosť turistu: „Som rád, že ste ho vrátili do mora a nenechali si ho ako suvenír.“

Podľa charitatívnej organizácie Oceana sa Modrí draci vyskytujú v Atlantickom, Tichom aj Indickom oceáne. Sú síce drobní – dorastajú len do troch centimetrov – no ich jed patrí k najsilnejším v oceáne. Pohybujú sa tesne pod hladinou a v prípade priaznivých podmienok sa môžu spojiť do veľkých skupín, takzvaných modrých flotíl, ktoré môžu pri vyplavení na pobrežie ohroziť turistov. Odborníci varujú, že ak Modrého draka zbadáte na pláži, v žiadnom prípade sa ho nedotýkajte. Jeho žihadlo zostáva toxické aj po smrti a kontakt s ním môže viesť k bolestivým poraneniam. Ak ho nájdete, najlepšie, čo môžete urobiť, je obdivovať ho len z bezpečnej vzdialenosti.