Muž kvôli reklamám v kine nestihol pracovné stretnutie: Obrátil sa na súd! To, čo nasledovalo, nikto nečakal

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Reklamy pred začiatkom filmu sú pre väčšinu divákov otravné, no málokto sa rozhodne podniknúť proti nim právne kroky. Tridsaťročný Abhishek MR z Bangalore však nemal trpezlivosť čakať. Keď si v decembri minulého roka kúpil lístok na vojnovú drámu Sam Bahadur na 16:05, netušil, že namiesto filmu ho čaká 25-minútový maratón reklám na autá, mobilné telefóny a domáce spotrebiče. Abhishek si po filme plánoval návrat do práce, no kvôli nečakanému meškaniu nestihol dôležité stretnutia. Podľa denníka The Guardian sa preto rozhodol zažalovať reťazec multiplexov PVR Inox, pričom tvrdil, že mu boli spôsobené časové aj finančné straty, ktoré nemožno jednoducho vyčísliť.

(Zdroj: Getty Images)

Vo svojej sťažnosti obvinil spoločnosť z toho, že uprednostňuje reklamné príjmy pred spokojnosťou divákov a núti ľudí sledovať reklamy proti ich vôli. Indický spotrebiteľský súd vo februári rozhodol v jeho prospech. Kino muselo Abhishekovi vyplatiť 50 000 rupií (547 eur) za premrhaný čas, 5 000 rupií (54 eur) za duševnú ujmu a tiež pokryť jeho právne náklady. Súd vo svojom verdikte jasne uviedol: „V dnešnej dobe je čas peniazmi a každý moment má hodnotu. Ľudia s nabitým programom si nemôžu dovoliť strácať desiatky minút sledovaním nepotrebných reklám.“

Prevádzkovateľ kina sa bránil tým, že je zo zákona povinný premietať verejné oznámenia, no súd zistil, že väčšina zobrazených reklám bola čisto komerčná. Tento prípad tak otvoril diskusiu o tom, do akej miery je etické nútiť divákov sledovať reklamy v kine, keď si zaplatili za film. V Indii je kino považované za veľmi efektívne reklamné médium, pričom na rozdiel od západných krajín sa reklamy premietajú nielen pred filmom, ale aj v 15-minútovej prestávke počas predstavenia. Očakáva sa, že tento prípad by mohol v krajine vyvolať tlak na reguláciu dĺžky reklám v kinách.