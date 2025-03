Výskumník hodil do jamy v Antarktíde kameru: VIDEO neuveriteľného objavu! Ako vystrihnuté zo sci-fi filmu

(Zdroj: TikTok/austincarter642)

ANTARKTÍDA - Výskumník Austin Carter šokoval internet, keď spustil kameru do 93-metrovej jamy v Antarktíde. Video, ktoré pôsobí ako scéna zo sci-fi filmu, odhalilo fascinujúce pohľady na hlboké vrstvy ľadu. Mohol by sa pod ním ukrývať staroveký materiál, mikroorganizmy či dokonca odpovede na otázky o pôvode Zeme?

Sociálne siete sú plné fascinujúcich videí, no niektoré dokážu naozaj šokovať. Jedno z nich zverejnil doktorand Austin Carter, ktorý sa venuje výskumu v Antarktíde. Vo virálnom príspevku, ktorý nazbieral 22 miliónov zhliadnutí, ukázal 93-metrovú jamu, ktorú spolu so svojím tímom vyvŕtal v oblasti Allan Hills. Táto oblasť je známa tým, že ukrýva najstarší ľad na Zemi, no Carter dúfa, že nájde ešte staršie vrstvy, ktoré by mohli objasniť klimatickú minulosť našej planéty.

Antarktída je miestom plným neznámych tajomstiev – od skamenelín, cez mikroorganizmy až po vzácne materiály. Keď Carter videl hlbokú jamu, nemohol odolať a spustil do nej kameru. Tá sa vďaka gravitácii začala zrýchľovať a video sa razom zmenilo na scénu ako vystrihnutú z filmu o cestovaní červou dierou. Svetlo na kamere osvetľovalo fascinujúce vrstvy ľadu, až kým sa zastavila na dne, kde narazila na sneh pokrývajúci skalu.

Vedec podľa portálu Sky News spolupracoval s Centrom pre výskum starovekého ľadu (COLDEX), aby lepšie pochopil, ako dlho tieto ľadové príkrovy existujú. Hoci sa predpokladá, že niektoré vrstvy sa neroztopili po celé stáročia, presná geologická história stále zostáva záhadou. Ak by sa podarilo nájsť staršie ľadové vzorky, mohli by odhaliť prelomové informácie o vývoji Zeme. Carter priznal, že mali s vŕtaním prestať skôr, no hlboký prieskum ich natoľko fascinoval, že pokračovali ďalej.