Pláže ako v Karibiku, mestá ako z orientálnej rozprávky: Destináciou roka je čarovný Omán

OMÁN - Nádherné pláže so skvelými hotelovými službami, ale aj dychberúca hornatá scenéria, rušné trhy a všadeprítomná vôňa kadidla. Navštíviť Omán, to je ako zažiť svoj vlastný príbeh z Tisíc a jednej noci. Vďaka priamym letom CK SATUR z Bratislavy aj Košíc to nikdy nebolo jednoduchšie.