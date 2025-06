ŠOK na Spiši: Troch túlavých psov niekto chladnokrvne popravil! Ich telá odvliekol do potoka

(Zdroj: reprofoto STVR)

Podľa miestnej obyvateľky a psíčkarky Natálie Maximovej išlo o dve šteňatá a jedného dospelého psa. Spolu so zástupcom starostu Hrabušíc Ladislavom Novotným sa pokúsili psov odchytiť, no neúspešne. Psy boli plaché a ušli aj napriek snahe prilákať ich jedlom či pomocou odchytového lasa. Informovala o tom STVR.

Psíčkarka sa na miesto vrátila o dve hodiny neskôr – psov už našla mŕtvych, zastrelených, pričom ich telá boli premiestnené do potoka zhruba 20 metrov od cesty. Antónia Šavelová z Mestského útulku v Spišskej Novej Vsi potvrdila, že v daný deň dostali dve žiadosti o odchyt, no upozornila, že územie nepatrí pod ich kompetenciu. „Povedala som, že musia kontaktovať obec,“ uviedla.

archívne video

VÝCVIK a VÝCHOVA psa sú dve rozdielne veci! Juraj Ferko radí: Najlepším odborníkom musíte byť VY! (Zdroj: NaJa/TH)

Obec plánovala psov odchytiť

Obec Hrabušice sa dištancuje od podozrení, že by nariadila odstrel. „Ja som sám prekvapený, že boli zastrelené,“ povedal zástupca starostu Novotný. Obec podľa vlastných slov plánovala psov odchytiť, no nestihla konať.

Podľa zákona môže poľovník v poľovníckom revíri usmrtiť voľne sa pohybujúceho psa alebo mačku, ak nie sú viditeľne označené a nachádzajú sa viac ako 200 metrov od najbližšej pozemnej stavby. Na to upozornil hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák. Nie je však potvrdené, že by v tomto prípade išlo o zákonný zásah. Pracovníčka útulku plánuje podať podnet na enviropolíciu. Tá by mala okolnosti usmrtenia zvierat prešetriť.