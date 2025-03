EÚ pripravuje zmenu pravidiel pre prísnu ochranu vlka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska komisia plánuje členským štátom EÚ povoliť zmiernenie prísnej ochrany vlka. V Bruseli v piatok oznámila, že štatút vlka ako "prísne chránený" by sa zmenil na "chránený." To by umožnilo krajinám EÚ povoliť odstrel väčšieho množstva zvierat, ako doteraz. Informuje o tom agentúra DPA.