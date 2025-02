Mladíci pripevnili kameru na korytnačku: Idylické VIDEO sa razom zmenilo na jatky! Diváci zostali v šoku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Dvojica sa podujala na experiment, ktorý dopadol nečakane desivo. Youtuberi z kanála Monster Mike Fishing pripevnili kameru na korytnačku a zachytili šokujúce zábery podmorského lovu. To, čo nasledovalo, by niektorých mohlo prinútiť zvážiť vegetariánsku stravu.

Dvaja mladí youtuberi z kanála Monster Mike Fishing sa rozhodli pripevniť kameru na podmorské tvory, aby získali jedinečné zábery z ich života. Najprv pripevnili kameru na veľkú rybu a sledovali jej pohyb vo vode medzi ostatnými rybami, ktoré sa na prvý pohľad zdali byť jej priateľmi. Záznam bol pokojný a nič nenaznačovalo, že experiment naberie dramatický spád. Skutočne šokujúce zábery prišli až vo chvíli, keď kameru pripevnili na pancier agresívnej korytnačky Kajmanky dravej.

„Dobre, na korytnačke máme GoPro. Hneď ju pošleme do vody. Toto je super. Kamera pre korytnačky!“ nadšene komentovali. Ich nadšenie však rýchlo vystriedalo prekvapenie – korytnačka sa nečakane vrhla na rybu a začala ju nemilosrdne hrýzť. Ryba sa zúfalo snažila uniknúť, no korytnačka bola rýchla a neľútostná. „Bože, to je divoch!“ zvolal šokovaný youtuber, keď sledoval boj naživo. V tej chvíli sa rozhodli kameru od korytnačky odobrať. „Táto korytnačka je divoška. Dobre, idem jemne odstrániť GoPro,“ dodali, keď si uvedomili, že z experimentu sa stal drsný dokument o prežití v podmorskom svete.

Sledovatelia kanála zostali z videa v nemom úžase. Mnohí ho prirovnali k akčnému filmu a ocenili nápad aj odvahu youtuberov. Iní zase priznali, že ich pohľad na podmorský svet sa po týchto záberoch úplne zmenil. Nakoniec sa ukázalo, že aj nevinný experiment môže odhaliť drsnú realitu prírody.