Muž odišiel do Antarktídy, aby dokázal, že Zem je plochá: Zažil poriadny ŠOK! Dôležitý odkaz ostatným

(Zdroj: YouTube/The-Final-Experiment/Getty Images)

Aj keď veda už stáročia jednoznačne dokazuje, že Zem má guľovitý tvar, konšpirácie o „Plochej Zemi“ sa stále tešia záujmu niektorých skupín. Jednou z najznámejších tvárí tejto teórie je YouTuber Jeran Campanella, ktorý je autorom kanála Jeranism. S cieľom raz a navždy vyriešiť túto diskusiu súhlasil s nákladným výletom do Antarktídy, aby vykonal jednoduchý, ale zásadný experiment: pozorovanie 24-hodinového slnka. „Prítomnosť 24-hodinového slnka na Antarktíde by definitívne vyvrátila teóriu plochej Zeme,“ vysvetlil Campanella pred odchodom. Ak by totiž Zem bola plochá, tento jav by neexistoval.

Výsledky experimentu boli však pre neho obrovským šokom. Po tom, čo bol na vlastné oči svedkom tohto fenoménu, Campanella pred kamerou priznal: „Dobre, ľudia, niekedy sa v živote mýlime. Myslel som si, že nič také ako 24-hodinové slnko neexistuje. Bol som si tým úplne istý.“ Ďalej pokračoval: „Nepočúvajte moje presvedčenia alebo názory, nemali by byť pre vás dôležité. Ale aspoň uznajte, že slnko robí presne to, čo vedci tvrdili.“ Campanella, ktorý bol dlhé roky hlasným obhajcom teórie plochej Zeme, tak urobil krok, ktorý si vyžaduje odvahu – priznal chybu. Na svojom kanáli teraz diskutuje o vedeckých dôkazoch a vyzýva svojich divákov, aby uvažovali kriticky.

Tento experiment a jeho výsledok prinášajú nádej, že viac zástancov teórie plochej Zeme sa začne otvárať faktom a racionálnemu mysleniu. Ako Campanella dodáva: „Niekedy je potrebné vyjsť zo svojej bubliny a pozrieť sa na veci z inej perspektívy. Veda je o objavovaní, nie o držaní sa dogiem.“