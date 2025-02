Žena (36) trpí bizarnou poruchou: Som neustále vzrušená, orgazmus mám päťkrát denne! Bolesť namiesto rozkoše

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

McMahonová začala týmto ochorením trpieť pred deviatimi rokmi a podľa jej slov sa prvé príznaky objavili z ničoho nič. Zatiaľ čo mnohí ľudia predpokladajú, že si účinky poruchy užíva, ona má iný názor a hovorí, že v skutočnosti ide o ostrý, pulzujúci pocit, ktorý je taký silný, že sa s ním sotva dokáže vyrovnať. „Cítim ostrú bolesť v slabinách a neustále ma to páli. Je to vzrušenie 24 hodín denne, sedem dní v týždni a je to nepríjemné. Vagína je veľmi vlhká a ľudia si mylne myslia, že mám orgazmus, ale ja ho nemám,“ opisuje svoje problémy, píše denník Mirror. „Ak je vzrušenie naozaj silné, vyzerám, ako keby som sa pomočila. Je to intenzívna bolesť, ktorá ma núti chytiť sa za slabiny a odtrhnúť si ich. Predstavte si ten pulzujúci pocit vyvrcholenia, krát 20. Je to frustrujúce a znepokojuje ma to. Tento stav prišiel z ničoho nič. Začalo to neustálym nepríjemným pocitom, keď som robila každodenné veci.“

Emily dokáže mať päťkrát denne nekontrolovateľné bolestivé orgazmy. Tvrdí, že lekári najprv predpokladali, že má cystu na strane klitorisu, ale nakoniec zistili, že má poškodený nerv, ktorý jej spôsobuje bolesť. Na tento stav neexistuje žiadna liečba a užíva iba lieky na potlačenie pocitu. Porucha má však vážne dôsledky na jej život. Emily je momentálne v dvojročnom vzťahu na diaľku s Andrewom (38), no dvojica sa nikdy osobne nestretla. Môže mať sex, no kvôli poruche je pre ňu táto aktivita bolestivá. „Raz sa to stalo aj v nákupnom centre. Ľudia sa pozerali a súdili ma, keď som sa snažila vyrovnať s fyzickými účinkami. Mysleli si, že som sa zbláznila. Veľa ľudí to nechápe. Keď neberiem lieky, musím sa hojdať dopredu a dozadu a zatínať čeľusť, pretože neustále cítim vibrácie. Roztrasiem sa. Chytanie za rozkrok nepomáha, ale je to reflexná reakcia. Chcem si stiahnuť na bolestivé miesto," vysvetlila.

Podľa jej slov bolo nepríjemné, keď svoj stav vysvetľovala mojej rodine. „Povedali mi, aby som masturbovala a že by som mala byť šťastná, že sa takto cítim 24 hodín denne, sedem dní v týždni a nič mi nie je, pretože tomu nerozumeli,“ prezradila. Emily uviedla, že zo sexu je veľmi nervózna, ale priateľ ju vraj vo všetkom veľmi podporuje. „Tiež som sa rozhodla nemať deti v prípade, že je to dedičné. Je to znepokojujúce, tento stav ovplyvňuje môj život vo všetkých smeroch.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Emily verejne prehovorila o svojich problémoch, aby pomohla zvýšiť povedomie o tejto poruche, pretože hovorí, že väčšina ľudí si z nej robí žarty. „Nechcem nič iné, len liečbu a prestať so šikanovaním a súdením. Existuje zákrok, ktorý môže zabiť poškodený nerv, ale je k dispozícii iba v Amerike a nikdy si tam nebudem môcť dovoliť ísť. Budem na liekoch po zvyšok svojho života. Lekári musia urobiť ďalší výskum, aby pochopili tento stav a pomohli ľuďom. Nechcem, aby si tým musel prejsť niekto iný. Nikto si nezaslúži takto trpieť,“ dodala.