Ženu pobúrila otázka v pracovnom dotazníku: Ako si toto mohli dovoliť?! Vysvetlenie ju posadilo na zadok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sasha sa uchádzala o prácu v malej spoločnosti, no už počas prvého kola výberového konania narazila na niečo, čo označila za „matku všetkých červených vlajok“. Ako uviedla pre portál Yahoo Finance, súčasťou prijímacieho procesu bolo vyplnenie dotazníka s otázkami o základných aspektoch jej života. Keď sa však dostala k jednej konkrétnej otázke, okamžite vedela, že niečo nie je v poriadku. Spoločnosť sa jej pýtala na jej aktuálny vzťahový status. Na výber mala odpovede ako ženatý/vydatá, slobodný/á, v dlhodobom vzťahu, ženatý/vydatá s deťmi alebo v novom vzťahu. Najviac ju však zarazila posledná možnosť: Neviem, na čom som, som zmätená. „Okamžite mi bolo jasné, že táto otázka je nevhodná a pravdepodobne aj nezákonná,“ priznala vo svojom videu na TikToku.

Rozhodla sa preto kontaktovať generálneho riaditeľa a konfrontovať ho s touto otázkou. Jeho odpoveď ju však zaskočila ešte viac. „Pýtame sa na to, pretože z kultúrneho hľadiska našej spoločnosti je pre nás dôležité vedieť, akú úroveň duševnej stability má uchádzač, ktorý sa plánuje pridať do nášho tímu,“ vysvetlil jej. Generálny riaditeľ navyše naznačil, že spôsob, akým človek zvláda svoje vzťahy, veľa napovie aj o jeho pracovných schopnostiach. Sasha v tom momente vedela, že v takejto spoločnosti pracovať nechce. „Hneď som si pomyslela, že je to neprijateľné. V tej chvíli mi bolo jasné, že dotazník ďalej vypĺňať nebudem. Táto otázka mi povedala všetko, čo som potrebovala vedieť o zamestnávateľovi,“ uviedla.

Na TikToku následne varovala ostatných uchádzačov o prácu: „Ak sa vás na pohovore niekto spýta otázku, ktorá nesúvisí s vašou pracovnou pozíciou, okamžite utečte. Takýto zamestnávateľ zjavne nemá žiadne hranice.“