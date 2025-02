MRAZIVÝ príbeh najdesivejšej FOTO z vesmíru: Astronaut sa odtrhol od vesmírnej lode! TOTO odkázal

(Zdroj: Profimedia)

7.februára 1984 astronaut Robert Gibson počas misie Challenger Space Shuttle zachytil historický okamih. Bruce McCandless II sa stal prvým človekom, ktorý vykonal nepripevnený výstup do vesmíru, úplne osamotený, bez akejkoľvek bezpečnostnej siete alebo spojenia so stanicou. Fotografia, ktorá ukazuje McCandlessa vo vesmíre, je označovaná za najstrašnejšiu fotografiu z vesmíru kvôli nebezpečenstvu, ktoré zobrazuje – človeka úplne odtrhnutého od bezpečia Zeme alebo vesmírnej lode. Tento výstup sa stal prielomom v histórii vesmírnych výskumov. Až do tohto momentu bol každý astronaut, ktorý vykonal výstup do vesmíru, nejakým spôsobom pripútaný k svojej lodi, píše denník The Guardian.

Počas svojej prvej misie McCandless testoval Manned Maneuvering Unit (MMU), pohonný systém, ktorý astronautom umožňuje pohybovať sa vo vesmíre počas výstupov. Aby mohol tento test vykonať, nesmel byť pripevnený k vesmírnej lodi. Našťastie systém fungoval, inak by sa dostal späť na Challenger len veľmi ťažko. Tento okamih považoval za splnenie svojho sna po mnohých rokoch tvrdej prípravy. Napriek pochybnostiam niektorých odborníkov o úspechu testu nového pohonného systému bol McCandless veľmi dobre pripravený – mal za sebou viac ako 300 hodín letového výcviku.

Pri výstupe cítil potrebu povedať niečo podobné Neilovi Armstrongovi, keď pristál na Mesiaci. Jeho vtipné vyjadrenie znelo: „Pre Neila to bol malý krok, pre mňa to bude obrovský skok.“ Napriek tomu, že mu hovorili o tichu, ktoré vesmír prináša, počas jeho výstupu bolo stále počuť rádiové hlasy, ktoré sa zaoberali dôležitými otázkami, ako zásoby kyslíka alebo bezpečnostné pokyny, čo celkový zážitok trochu narušilo.

McCandless strávil vo vesmíre viac ako šesť hodín a 45 minút. Povedal, že si nebol vedomý vysokých rýchlostí, ktorými sa pohyboval, keďže Challenger sa pohyboval rovnako ako on. Čo sa týka slávnej fotografie, astronaut ju označil za krásnu a veril, že jeho obraz vo vesmíre môže pomôcť ľuďom predstaviť si, aké to je byť tak vysoko nad Zemou. Dodal, že jej príťažlivosť spočíva aj v tom, že jeho anonymita umožňuje ľuďom vytvoriť si predstavu o sebe samých na jeho mieste.