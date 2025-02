Žena (25) našetrila vyše 60-tisíc eur a kúpila svoj prvý dom: Som finančne nezávislá! Takto sa jej to podarilo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Britke Kennie Bukkyovej sa podarilo ešte pred tridsiatkou nahromadiť veľmi slušné úspory, o ktorých môžu ľudia v jej veku iba snívať. Kým jej rovesníci ledva zvládajú pokryť základné životné náklady, ona si žije veľmi dobre, darí sa jej šetriť a má dostatok prostriedkov na to, aby si zaobstarala vlastnú nehnuteľnosť. Podľa jej slov na to stačí urobiť dve veci.

Čoraz viac mladých ľudí sa dostáva do finančnej závislosti a zápasí s nepriaznivou ekonomickou situáciou. Dvadsaťpäťročnej Kennie Bukkyovej z Veľkej Británie, ktorá kvôli bezpečnosti neuvádza vlastné meno, sa napriek tomu podarilo našetriť na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. Táto mladá žena sa pohybuje v oblasti bankovníctva a pracovala vo firmách ako KPMG a Visa. Vysvetlila, že rodičia ju veľmi nepodporovali. Namiesto toho musela byť mimoriadne finančne zdatná, keďže inflácia, vysoké životné náklady a prudko rastúce ceny nehnuteľností stále znevýhodňujú ľudí mladších ako 30 rokov. Kennie uviedla, že po ukončení štúdia v roku 2017 mala obavy. „Pochádzam z prostredia, kde sme si museli dávať pozor na peniaze a nebolo ich dosť. Okolo peňazí a mojej výchovy bolo vždy myslenie zamerané na nedostatok,“ uviedla pre CNBC.

„Nikdy som nemala žiadne lekcie o financiách. Neznášala som pomyslenie na to, že by som bola obmedzovaná kvôli peniazom a už od útleho veku som sa začala učiť, že ak si našetríte, máte slobodu robiť si s peniazmi, čo chcete.“ Kennie pochopila, že jej titul z forenzných vied nemá dostatočný potenciál zárobku, preto sa presmerovala do finančného odvetvia a začala ako analytička pre vstup do spoločnosti v bankovej firme RBS s príjmom 28 000 libier (33 679 eur.) Už vtedy bola odhodlaná šetriť. Jedným zo spôsobov, ako to dokázala, bolo zostať bývať s rodičmi. V posledných rokoch ide o čoraz častejší trend, keďže náklady na nájomné prudko stúpli. Znamenalo to, že väčšinu dní dve hodiny dochádzala do kancelárie, ale podľa jej slov za to úspory stáli. „Bola som posadnutá snahou ušetriť aspoň 50 percent svojho platu,“ povedala. „Mohla som sa pokojne odsťahovať, ale prioritou pre mňa bolo odkladať tieto peniaze, aby som mohla investovať a budovať si finančnú slobodu a nezávislosť. Žila som doma tak dlho, ako som len mohla, napriek tomu, že to nebolo vždy najlepšie.“

Uviedla, že šetrením peňazí, keď mala nižší plat, si vytvorila návyk na sporenie, ktorý si udržala doteraz. Vďaka tomu sa jej úspory začali nabaľovať, keďže si mohla odkladať ešte viac peňazí. Keď našetrila svojich prvých 50 000 libier (60 142 eur), zhruba polovicu použila v roku 2022 ako zálohu na svoj prvý dom a zvyšok investovala na burze. Bukkyová spojila šetrenie peňazí s úsporným životom, vrátane nakupovania oblečenia, ktoré si kupuje len počas výpredajov. „Viem, akú budúcnosť som pre seba chcela. Nechcem takú, v ktorej budem bojovať o peniaze alebo nimi budem obmedzovaná. To je oveľa dôležitejšie ako akýkoľvek honosný život,“ povedala. Napriek tomu si dokázala užívať a v rozpočte si vyčlenila peniaze na lacné dovolenky.

Priznala tiež, že keď začala zarábať okolo 40 000 libier (48 114 eur) ročne, nechala sa uniesť a kúpila si BMW. „Dočasne som sa dostala do tejto pasce a potom som sa na to pozrela a povedala si: Musím sa sústrediť na svoj cieľ. Takže som BMW vlastnila len niekoľko mesiacov a potom som ho jednoducho predala.“

Šikovná mladá žena teraz zarába viac ako 100 000 libier (120 285 eur) ročne. Investovala vyše 30 000 libier (36 085 eur) do akciového trhu, svoj prvý dom dala na prenájom a je na najlepšej ceste kúpiť si ďalšiu nehnuteľnosť. Napriek tomu tvrdí, že ju stále oslovuje minimalizmus. „Sú určité veci, ktoré by som teraz ešte nerobila, napríklad si jednoducho nemyslím, že je čas na to, aby som si kúpila luxusné auto, aj keď si ho môžem dovoliť.“ Doplnila, že potrebuje mať svoj majetok pod kontrolou namiesto toho, aby uviazla v dlhoch za drahé veci a budovala si tak určitú formu otroctva.