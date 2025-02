Bývalá zlodejka odhalila, podľa čoho si vyberala domy na vlámanie: Toto vás môže ochrániť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Anonymná 26-ročná žena, ktorá sa v minulosti živila vlámaniami, opísala, ktoré domy boli pre ňu najľahším cieľom a čo môžu majitelia urobiť, aby zabránili krádeži. Tvrdí, že za svoje činy strávila dva roky vo väzení a s vlámaniami začala už ako 18-ročná. Keď žila na ulici, prepadla drogám a do domov sa vlámavala, aby mohla ukradnuté veci predať a získať peniaze na svoju závislosť. Na internetovom fóre Reddit sa podelila o svoj príbeh: „Dnes som už triezva, vydatá a mám krásnu dcérku. Pracujem a žijeme spokojne. Stále to nie je jednoduché, ale psychicky sa cítim omnoho lepšie.“ Keď sa jej ostatní spýtali, podľa čoho si vyberala domy na vlámanie, priznala: „Vyhýbala som sa domom so psami na dvore, bála som sa, že budú štekať a upozornia niekoho. Dnes viem, že psy štekajú na všetko, takže by to nebol až taký problém.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Tiež sa vyhýbala domom s bezpečnostnými kamerami z pochopiteľných dôvodov. Najčastejšie si vyberala domy, pri ktorých cez deň neparkovali autá a ktoré mali zadný vchod. Spočiatku sa snažila dostať dnu odstránením dverového rámu, no neskôr prešla na jednoduchší spôsob – rozbitie okna. „Preto boli pre mňa veľkým plusom okná, na ktoré sa dalo vyliezť,“ dodala.

Existuje mnoho spôsobov, ako sa chrániť pred krádežou, pričom jedným z najúčinnejších je inštalácia bezpečnostných kamier. Tie slúžia ako účinný odstrašujúci prostriedok, rovnako ako alarmy, ktoré však majitelia domov musia vedieť správne používať. Veľmi efektívne sú aj inteligentné kamery pri vchodových dverách, ktoré umožňujú identifikáciu tváre. Ďalším trikom, ktorý môže odradiť zlodeja, je podľa bývalej zlodejky nechať zapnutý televízor, aby to vytvorilo dojem, že je niekto doma. Najväčšie riziko vlámania hrozí počas dňa. Nočné vlámania, ktoré sú často zobrazované vo filmoch, sú podľa skúseností bývalých zlodejov skôr výnimkou než pravidlom. Domy si zlodeji najčastejšie vyhliadnu počas dňa, keď sú majitelia v práci alebo mimo domu.