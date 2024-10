Zlodej ukradol Ferrari v hodnote vyše 520-tisíc eur: Vďaka malému DETAILU v aute ho polícia okamžite dolapila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CONNECTICUT – Dá sa predpokladať, že ľudia, ktorí sú ochotní zaplatiť za Ferrari, investujú aj do jeho ochrany a zabezpečenia, teda technológie proti krádeži. To však nebol prípad muža z Waterbury, mesta v americkom štáte Connecticut, ktorému ukradli drahé Ferrari 812 GTS v hodnote až 575-tisíc dolárov (520 107 eur). Vďaka jednej veci však muž svoje auto okamžite vypátral.

K dolapeniu zlodeja nepomohla nejaká sofistikovaná technika či policajná správa, ale slúchadlá Apple. Majiteľ auta totiž nechal svoje AirPods na sedadle spolujazdca a vďaka aplikácii Find My od Apple na hľadanie stratených zariadení pomocou Macu alebo iPhonu sa mu podarilo lokalizovať slúchadlá a tým aj jeho auto, informoval portál Republican-American. Túto informáciu ihneď postúpil polícii, ktorej sa auto aj zlodeja čoskoro podarilo nájsť.

(Zdroj: Getty Images)

Keď ho policajti zastavili na čerpacej stanici, narazil svojim Ferrari do ich auta, potom ušiel a telefón nechal v aute. Policajtom sa podarilo získať informácie z telefónu zlodeja a zistili, že ide o 22-ročného muža, ktorý je už známy z krádeží áut. Zaujímavosťou je, že bol zatknutý o desať dní neskôr, keď polícia našla ďalšie auto, ktoré bolo ukradnuté už skôr v New Yorku, a tento mladý muž, ako aj jeho 19-ročný pomocník, skončili vo väzení, píše portál Road and Track.

Mimochodom, americká polícia odporúča vodičom, aby používali zariadenia ako AirTag, zariadenie Apple, ktoré umožňuje sledovanie polohy. Je dobré si ho dať napríklad na kľúče, do peňaženky, cestovnej tašky či auta, aby ste ich v prípade straty ľahšie našli. Sledovanie polohy nevyžaduje internetové pripojenie, namiesto toho sa pripája k blízkym zariadeniam Apple, aby vyslalo signál o svojej polohe.