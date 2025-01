Alarmujúce výsledky štúdie: Do roku 2099 zomrie 2,3 milióna Európanov! Príčinou však nebude vojna ani vírusy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Štúdia vedcov z London School of Hygiene and Tropical Medicine priniesla alarmujúce predpovede o úmrtnosti v dôsledku klimatických zmien v Európe. Do konca storočia by mohlo nadmerné teplo spôsobiť smrť takmer šiestich miliónov Európanov. Najviac ohrozené sú juhoeurópske mestá, pričom výsledky zdôrazňujú potrebu okamžitých opatrení na zmiernenie klimatickej krízy.