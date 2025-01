CIA po 50 rokoch odtajnila knihu s DETAILAMI o konci sveta: Toto presne sa stane, dôkazy sú aj v Svätom písme!

(Zdroj: X/thedarshakrana/Getty Images)

V roku 2013 bola v tichosti odtajená kniha „Príbeh Adama a Evy“. Napísal ju Chan Thomas v roku 1966 a dielo tohto zamestnanca amerického letectva zostalo v utajení CIA. Jej autor, ktorý sa angažoval v teóriách o UFO a jasnovidectve, vo svojom diele uviedol niekoľko šialených tvrdení vrátane toho, že Zem, ako ju poznáme, sa dočká svojho trpkého konca. Podľa jeho slov postihne každých 6 500 rokov našu planétu veľká katastrofa, podobná biblickému príbehu o „veľkej potope“, píše denník Daily Mail. Táto teória má dokonca istý vedecký základ. Archeológovia a geológovia totiž tvrdia, že k potope, ktorá je zdokumentovaná v Knihe Genezis, mohlo dôjsť približne pred 6 500 rokmi.

CHILLING 🤯



1966: A scientist discovered Earth's "kill switch."



His research revealed:



• Civilization resets proof

• Extinction event data

• Earth's next reset date



Then CIA seized it all.



But a 57-page declassified document from 2013 reveals why they're terrified: pic.twitter.com/OlayYc2tHd — Darshak Rana ⚡️ (@thedarshakrana) January 10, 2025

Podľa tejto Thomasovej logiky by naša planéta mala každú chvíľu zažiť katastrofu. On sám uviedol, že apokalypsa zemegule by spočívala v tom, že by sa prevrátilo magnetické pole Zeme a v priebehu niekoľkých hodín by spôsobilo na planéte chaos a totálnu deštrukciu. V prvej kapitole „Ďalšia kataklizma“ uvádza: „Podobne ako Noe pred 6 500 rokmi. Ako Adam a Eva pred 11 500 rokmi. Toto sa stane...“ Napísal aj to, že USA sa rozpadnú ako prvé. „V Kalifornii sa hory chvejú ako papradie vo vetre, mocný Pacifik sa vzpína a hromadí v hore vodu vysokú viac ako tri kilometre, potom začne svoj beh na východ. Za zlomok dňa zmiznú všetky zvyšky civilizácie a veľké mestá. Tam, kde ešte pred niekoľkými hodinami kráčali milióny ľudí, zostal sotva kameň na kameni.“

Severoamerický kontinent sa vraj rozpadne približne za tri hodiny a zvyšok sveta ho bude nasledovať až do siedmeho dňa, keď sa „to strašné besnenie skončí“. Podľa tejto teórie by sa India ocitla na severnom póle a Tichý oceán na južnom póle, zatiaľ čo Grónsko a Antarktída by prišli o svoj ľad v dôsledku tropickej klímy. NASA uvádza, že magnetické póly Zeme sa môžu posunúť a v histórii sa to stalo už veľakrát. Martin Mlynczak z tohto úradu však pre portál The Verge zavrhol myšlienku, že by sa niekedy posunuli takýmto spôsobom a Thomasovu teóriu označil za nesprávnu.

Pole shifts aren’t just theories.



Earth’s magnetic poles are known to move.



But currently, the North Pole is shifting at an unprecedented rate—34 miles per year toward Russia.



Some researchers worry this fast movement signals a potential sudden shift.



NASA's research shows: pic.twitter.com/V3sqPUbfUo — Darshak Rana ⚡️ (@thedarshakrana) November 12, 2024

Ďalšou záhadou zostáva, prečo boli Thomasove predikcie držané v tajnosti. Niektorí naznačujú, že CIA sa obávala, že jej zverejnenie by mohlo spôsobiť masovú paniku alebo únik informácií súvisiacich s iným dôverným vládnym výskumom. Thomas mal totiž väzby na tajné projekty, pretože pracoval na vyšetrovaní správ o UFO. Mimochodom, z jeho 200-stranovej knihy bolo dodnes zverejnených len 55 strán z dôvodov, ktoré nie sú úplne známe.