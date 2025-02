Kráčal som po vlastnom hrobe: Príbeh muža, ktorý predstieral vlastnú smrť! MRAZIVÝ dôvod

(Zdroj: Instagram/therealramonsosa/Getty Images)

Ramon Sosa a jeho manželka Maria "Lulu" Sosa boli manželmi tri roky, keď sa medzi nimi začali objavovať vážne problémy. Ramon si všimol, že Lulu sa po získaní amerického občianstva začala správať odmerane a ich vzťah sa pomaly rozpadal, informoval denník New York Post. Napriek Ramonovej snahe udržať manželstvo sa situácia zhoršovala, až Lulu požiadala o rozvod. V tom čase Ramon netušil, aké temné udalosti sa chystajú.

V telocvični, ktorú manželia spolu vlastnili, Ramon trénoval nového klienta menom Mundo. Ten sa stal svedkom zvláštneho rozhovoru, keď Lulu diskutovala so svojou dospievajúcou dcérou o mužovi, ktorý „sa zbavuje tiel“. Keď Mundo započul meno Ramon, konfrontoval Lulu, ktorá ho presvedčila, že jej manžel je násilník a že by bolo lepšie, keby „zmizol“. Lulu dokonca naznačila, že by si najala vraha, čo Mundovi stačilo na to, aby varoval Ramona.

Ramon okamžite kontaktoval políciu, ktorá spolu s Mundom začala zhromažďovať dôkazy. Vyšetrovatelia odhalili, že Lulu plánovala jeho smrť kvôli peniazom – v prípade jeho smrti by všetok majetok pripadol ich deťom. Aby polícia dokázala Luluin zločin, zinscenovali vraždu. Ramon si spomína: „Ukázali mi fotky mužov so strelnými ranami na hlave. Bolo to desivé, ale povedal som si: 'Poďme na to.'“ Maskovaný ako obeť vraždy, Ramon nafotil realistické zábery, ktoré tajný agent, predstierajúci nájomného vraha, ukázal Lulu.

Lulu bola zachytená skrytou kamerou, ako sa smiala pri pohľade na „mŕtveho“ Ramona a hovorila o platbe za jeho vraždu. Polícia ju napokon zatkla a Lulu sa priznala k sprisahaniu s cieľom spáchať vraždu druhého stupňa. Súd ju odsúdil na 20 rokov väzenia. Napriek všetkému Ramon svojej bývalej manželke odpustil. V roku 2019 dokonca vydal knihu s názvom Chodil som po vlastnom hrobe, kde podrobne opisuje tento šokujúci príbeh. Dúfa, že jeho skúsenosť inšpiruje ostatných, aby našli silu opustiť toxické vzťahy a postavili sa za svoju slobodu.