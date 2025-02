Chcete predísť infarktu? Chirurg odhalil jednoduchý TEST, ktorý overí zdravie vášho srdca: Na toto pozor!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jeremy London, skúsený kardiochirurg s vyše 25-ročnou praxou, zdieľa jednoduchý test, ktorý vám pomôže zistiť, či je vaše srdce v poriadku. Test môžete vykonať z pohodlia domova, bez nutnosti krvného testu, röntgenu či elektrokardiogramu. „Nie je výhovorka, prečo by ste to nemali skúsiť,“ tvrdí lekár. Vo svojom videu na Instagrame vysvetľuje, že naše telo často samo vysiela signály, keď niečo nie je v poriadku. Varovné príznaky ako tlak na hrudníku, dýchavičnosť, bolesť vyžarujúca do čeľuste alebo ruky pri námahe a úľava od bolesti počas odpočinku, môžu byť známkami mierneho upchatia tepien. „Ak sa tieto príznaky objavia, v prítoku krvi do srdca môže byť blokáda,“ hovorí London.

Tieto symptómy môžu signalizovať angínu, ktorá je spôsobená zníženým prietokom krvi do srdcového svalu. Podľa British Heart Foundation je to často prejav koronárnej choroby srdca (CHD). Tá vzniká, keď sa v koronárnych tepnách hromadí tukový materiál, ktorý znižuje prietok krvi a môže viesť k vážnym komplikáciám, ako je infarkt alebo mozgová príhoda, varuje britská Národná lekárska služba. London zdôrazňuje: „To, že nemáte symptómy, neznamená, že vaše tepny sú čisté. Ak však spozorujete niečo neobvyklé, okamžite kontaktujte svojho lekára.“

Skúsený odborník odporúča, aby ste na základe svojich výsledkov testu konzultovali stav s praktickým lekárom a predchádzali tak vážnym zdravotným problémom. Táto jednoduchá a nenáročná metóda môže byť prvým krokom k udržaniu zdravého srdca a prevencii rizikových ochorení. Vaše zdravie začína doma – počúvajte svoje telo a neignorujte jeho signály.