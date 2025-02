Žena si cez Facebook kúpila starožitnú skrinku: VIDEO Vo vnútri ju čakalo ŠOKUJÚCE prekvapenie!

(Zdroj: TikTok/itsamandadewitt)

Amanda DeWittová, na TikToku známa ako @itsamandadewitt, je vášnivá zberateľka starožitností. Na Facebook Marketplace si vyhliadla elegantnú skrinku v štýle Ľudovíta XVI. Keď ju však priviezla domov, ostala zaskočená tým, čo objavila vo vnútri. „Tento úlovok bol splneným snom. Ráno som si ho priviezla domov a okamžite som si ho zamilovala. Vyzerá úžasne, je presne taký, ako som dúfala,“ opisuje Amanda. V krátkom videu zverejnenom 4. januára Amanda ukázala skrinku, ktorú si kúpila na Facebook Marketplace za zlomok pôvodnej ceny. Pri kúpe sa zamerala na vonkajší vzhľad nábytku, ale nemala možnosť preskúmať, čo sa ukrýva vo vnútri.

Keď skrinka dorazila domov, začala ju odomykať a kontrolovať zásuvky, aby sa uistila, že je všetko v poriadku. To, čo našla, ju úplne prekvapilo. V ľavej časti skrinky totiž objavila plnú súpravu obedových tanierov značky Hermès v oranžových krabiciach a jednu modrú krabičku od Tiffany & Co. Taniere boli v perfektnom stave a súprava obsahovala dvanásť kusov. Zlatom lemované tanieriky, ktoré na sebe nesú logo Hermès, pozostávali aj z dezertných tanierov, ktoré boli krásne zdobené. Amanda ocenila, že sú v tak výnimočnej kvalite a popísala ich ako splnený sen. Tiež sa zamýšľala nad tým, či predmety v skrinke neostali omylom a či ich nebude niekto hľadať. Na TikToku sa objavili komentáre, kde mnohí tvrdili, že by považovali súpravu čínskych tanierov za súčasť predaja.

Amanda sa rozhodla zostať čestná a skontaktovala ženu, ktorá jej skrinku predala, aby objavené veci vrátila. Žena na jej správu rýchlo reagovala a poprosila ju, aby jej všetky veci vrátila. V ďalšom videu Amanda vysvetlila, že neľutuje svoje rozhodnutie, pretože jej prezradili, že súprava Hermès bola ženin svadobný dar. „Jediné, čo viem, je, že by mi mala prísť nejaká dobrá karma za to, že som jej to povedala,“ dodala Amanda.