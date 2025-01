Barbaru (20) uniesli kvôli výkupnému, prežila nočnú moru: Tri dni bola pochovaná zaživa! MRAZIVÉ detaily

(Zdroj: X/threadutilies)

Hovorí sa, že keď nejde o život, nejde o nič. Mladej, iba 20-ročnej Barbare Jane Mackleovej, však naozaj o život išlo a spôsob, ako dokázala prežiť, môžeme prirovnať k zázraku. Jej neuveriteľný príbeh sa začal odvíjať v roku 1968, keď zdedila rodinnú spoločnosť na výstavbu bytov na Floride. V tom období študovala na Emoryho univerzite. Pred vianočnými sviatkami však ochorela, takže jej matka Jane ju bola vyzdvihnúť ešte pred začiatkom prázdnin. Spolu s dcérou si rezervovali izbu v moteli, kde plánovali prenocovať pred cestou domov. O štvrtej hodine ráno, keď niekto zaklopal na dvere, sa obidvom ženám úplne a navždy zmenili ich životy.

Za dverami stáli dvaja ľudia, z ktorých jeden tvrdil, že je detektív. Ženám oznámil, že Barbarin priateľ Stewart Woodward mal autonehodu. Vzápätí vtrhol do izby maskovaný muž s brokovnicou a žena v lyžiarskej maske, informuje portál Unilad. Jane omráčili chloroformom a spútali jej ruky a nohy. Barbaru zviazali, hodili do auta. Ukázalo sa, že ju uniesol trestanec na úteku Gary Steven Krist spolu s Ruth Eisemann-Schieroveovou, ktorí mladú ženu krátko nato pochovali zaživa. Dvadsať rokov po tejto udalosti Kristov bývalý kurátor Tommy Morris povedal, že to neurobili kvôli výkupnému 500 000 dolárov (485 484 eur), ktoré ďalej požadovali od rodiny Mackleovcov, ale v skutočnosti išlo o výzvu. Preto Barbaru udržiavali pri živote, keď bola pod zemou.

Spoločnosť Deltona Corp, ktorá mala v tom čase údajne hodnotu 65 miliónov dolárov (63,11 miliónov eur), výkupné únoscom vyplatila. Dvojica pokračovala vo svojom pláne a v okrese Gwinnett umiestnili Barbaru do škatule podobnej rakve, ktorá bola vybavená dvoma vzduchovými trubicami, vložili k nej jedlo, vodu a sedatíva. Potom dedičku pochovali meter a pol pod zemou, kde zostala tri dni, kým ju nenašla FBI. Morris o unesenej študentke povedal, že muselo ísť o ženu so silnou osobnosťou. Nie každý by totiž zvládol traumu z pochovania zaživa.

Unesená si všetko zaznamenala do svojho denníka, o ktorom informovali UPI a ABC News: „Zvuk sa vzďaľoval a vzďaľoval. Nakoniec som nad sebou nepočula nič. Potom som dlho kričala.“ Aby sa sústredila na to, že zostane nažive, myslela na vianočné ráno so svojou rodinou. Dvojicu únoscov sa neskôr podarilo zadržať. Krist bol v tom čase na motorovom člne pri pobreží Floridy po tom, čo použil časť peňazí z výkupného na jeho kúpu. Eisemannová-Schiefová bola zatknutá o niekoľko mesiacov neskôr po podaní žiadosti o prijatie do zamestnania v nemocnici v Oklahome, kde poskytla svojmu novému zamestnávateľovi odtlačky prstov. Podľa správ ju deportovali späť do Hondurasu a jej spoločníka odsúdili na doživotie.