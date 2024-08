Strážite si hmotnosť? Týmto PIATIM alkoholickým drinkom sa radšej vyhnite! Majú viac kalórií ako bežné raňajky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Ak sa práve snažíte schudnúť alebo si dávate pozor na to, aby ste sa vtesnali do obľúbeného oblečenia, mali by ste vedieť, akým nápojom sa vyhýbať. Leto je totiž ideálnym obdobím na stretnutia s priateľmi a vychutnávanie si rôznych lahodných drinkov. Pamätajte však na to, že alkohol môže spôsobiť vo vašom metabolizme hotovú katastrofu.