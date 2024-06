Vedci konečne zistili, prečo sa niektorí nikdy nenakazili Covidom: Nie je za tým žiadna vakcína, ale toto!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Nechali by ste sa dobrovoľne nakaziť vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19? Väčšina by pravdepodobne odpovedala nie, ale tridsaťšesť zdravých ľudí súhlasilo, že to urobia v rámci štúdie. Vďaka tomu vedci odhalili doposiaľ neznámu zvláštnosť imunitného systému, ktorá niektorým umožňuje zbaviť sa vírusu skôr, ako zasiahne organizmus.