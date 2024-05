Žena si preberala balík, keď z neho vypadol... Poriadny trapas! Kuriér takmer vybuchol do smiechu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Môže byť nepríjemné, keď vám z vrecka či kabelky vypadne osobný predmet, najmä ak sa to stane pred človekom, ktorého nepoznáte. To bol prípad jedného kuriéra, ktorý sa snažil zostať profesionálom a nesmiať sa, keď sledoval, ako z balík, ktorý doručoval žene, vypadol intímny predmet. Tvrdil, že bolo zložité nesmiať sa a priznal, že žena z toho zostala v rozpakoch. „Doručoval som skutočne nízkemu dievčaťu a z balíka vypadol mohutný vibrátor. Hanbila sa a ja som sa snažil nesmiať sa, keď som sa vracal k dodávke,“ uviedol v reakcii na príspevok na Reddite.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalej vysvetlil, že sa snažil nesmiať práve preto, aby dievčinu neuviedol do ešte väčších rozpakov. Po tom, čo vibrátor vypadol z balíka, sa naň totiž obaja v tichosti pozreli. Iní kuriér priznal, že sa mu stalo niečo podobné. „Často doručujem do domu, kde žije starý muž sám so svojimi psami. Vyťahoval som jeho balík z tašky, roztrhla sa obálka a vypadla odtiaľ fľaša lubrikantu. Dodnes sa čudujem, čo ten starý muž robí,“ napísal.

Do diskusie sa pridal aj iný kuriér. „Stalo sa mi niečo podobné, ale v skutočnosti ma zastavil otec, ktorému som doručil zásielku, ktorú on už nechcel. Náhodou mi ukázal svoj telefón a videl som v aplikácii objednaný análny kolík. Povedal mi, že si to objednala jeho dcéra. Snažil som sa zo všetkých síl neukázať svoju šokovanú tvár,“ uviedol v komentári.