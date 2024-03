Influencerka ukázala, čo robí na cudzích hroboch na cintoríne: Šialené VIDEO, ľudia sú znechutení

(Zdroj: TikTok/_the_clean_girl)

USA - Istá influencerka vyvolala kontroverzné reakcie po tom, čo zverejnila na svoj účet na Tiktoku video, na ktorom čistí náhrobný kameň. Toto gesto nie je samo o sebe trestným činom, najmä ak bol hrob dlhodobo zanedbávaný. Ide však o spôsob, akým sa žena do čistenia pustila.

Diváci zostali pobúrení najmä kvôli jej nezvyčajnému spôsobu rozprávania a automatickému hlasu, ktorý bol mimoriadne optimistický vzhľadom na situáciu. Vo videu, ktoré malo na TikToku viac ako 18 miliónov pozretí, influencerka povedala: „Som v noci na cintoríne a zadarmo čistím tento opustený hrob. Mám v hlave toľko otázok. Čo sa stalo? Prečo sa tento hrob tak zašpinil? Kto je tu pochovaný? Volá sa Bienvenida.“ Pokračovala: „Práve teraz je to najšpinavší hrob, aký som kedy videla. Je to nespravodlivé, každý si zaslúži krásne miesto na odpočinok. Zaujímalo by ma, aký bol Bienvenidin život.“

V jednom momente sa spýtala, či má rada čokoládové koláčiky a následne sa natočila, ako si odhryzla z jedného, ktorý si so sebou priniesla. Ľudia sa dožadovali odpovede, prečo si so sebou priniesla práve koláčiky. To, čo ich ale najviac zaujímalo, bol jej optimistický spôsob rozprávania. Ďalší napísal: „Na upratovaní zanedbaného hrobu nie je absolútne nič zlé, ale spôsob, akým o tejto žene hovorí, mi vôbec nesedí."

Niekto iný poukázal na to, že hoci je čistenie hrobu pekným gestom, myslí si, že spôsob, akým sa žena správa, nie je úctivý. Jeden z komentujúcich napísal: „Áno, robí dobrý skutok, potom zneužíva zosnulých... tiež jej tón je neúctivý.“ Ďalší zdôraznil, že existujú aj iné účty na Tiktoku, ktorých autori pravidelne čistia staré náhrobky a podrobne sa venujú osobe, ktorej hrob práve upratujú. Robia to však oveľa citlivejším a rešpektujúcim spôsobom.