Desivý objav na Google Maps: Žena si prezerala cintorín, no potom... toto by ste vidieť nechceli!

(Zdroj: TikTok/amypendletown)

NASHUA - Pozorná žena z New Hampshire vystrašila užívateľov sociálnych sietí. Na Google mapách totiž našla niečo, z čoho vám prejde mráz po chrbte. Na cintoríne je podľa nej zachytený duch. Cintorín je známy svojimi paranormálnymi aktivitami.

Amy Pendletonová si pri prezeraní Google máp všimla niečo tajomné. "Myslím, že som práve narazila na ducha alebo prvého ducha na Google Maps," uviedla vo virálnom videu zverejnenom na TikToku. Vyzvala ľudí, aby vygooglili Gilsonov cintorín v meste Nashua v americkom štáte New Hampshire. Následne prepla Google na 360-stupňové panoramatické zobrazenie a vydala sa na prechádzku po ceste. Zrazu odhalila strašidelnú postavu s rozmazanou tvárou, ktorá číhala za kamennými múrmi.

Po priblížení záberu vidno hlavu a trup muža v strednom veku, ktorý sa pozerá ako z nejakého okultného hororu. To však ani zďaleka nebolo všetko. V nasledujúcom videu Pendletonová zachytila ďalšiu, ešte abstraktnejšiu tieňovú entitu stojacu naľavo od pôvodného "ducha".

Tieto pozorovania spôsobili rozruch medzi prívržencami paranormálnych aktivít. "Tak volajú strážcu hrobu. Bol veľmi rýchly," skonštatoval jeden užívateľ. Iní špekulovali, že vysvetlenie by mohlo byť trochu racionálnejšie. "Možno to bol len niekto, kto tade kráčal," poznamenala jedna osoba. Dokonca aj samotná Amy neskôr spochybnila pravdivosť takzvanej paranormálnej udalosti a napísala: "Google často upraví osobu, ktorú zachytilo auto. Chlapík, ktorý má na starosti Street View, odviedol polovičnú prácu. Myslím, že je to ker."

Bez ohľadu na legitímnosť pozorovania je cintorín Gilson podľa miestnych médií už dlho centrom podivných javov. Vystrašení ľudia hlásili všetko od žiariacich svetiel až po nevysvetliteľnú hmlu. Iní zas počuli krik alebo že ich na miesto dotlačila neznáma entita. Viacero ľudí tiež vraj videlo strašidelných okoloidúcich vrátane ženy v bielych šatách a dieťaťa, ktoré sa potulovalo okolo náhrobných kameňov. Medzi najzvláštnejšie pozorovania patrí údajná diera v strede hrobu Waltera Gilsona, ktorý zomrel 28. augusta 1811 ako päťročný.