Nová štúdia uchvátila vedcov: Materiál týchto starovekých európskych artefaktov nie je z našej planéty!

(Zdroj: Profimedia/Getty Images)

Poklad, známy ako Poklad z Villeny, ktorý archeológovia objavili v roku 1963, zahŕňa celkovo 59 fliaš, misiek a šperkov vyrobených zo zlata, striebra, jantáru a železa. Po objavení pokladu v štrkovisku v španielskom meste Alicante si však výskumníci všimli niekoľko kurióznych detailov. Podľa španielskych novín El País vtedy tieto predmety opísali ako vyrobené z tmavého olovnatého kovu. V niektorých oblastiach boli lesklé a pokryté oxidom železnatým, ktorý popraskal. Nový výskum odhalil, že železo použité v dvoch z artefaktov pochádza z meteoritu, ktorý spadol na Zem asi pred 1 miliónom rokov, informuje štúdia publikovaná 30. decembra v časopise Trabajos de Prehistoria.

(Zdroj: Profimedia)

Výskumníci testovali dva kusy železa: náramok v tvare písmena C a dutú guľu zakončenú zlatým plátom, ktorý mohol kedysi zdobiť hlavicu meča. Oba predmety boli vyrobené v rokoch 1400 až 1200 pred Kristom. „Spojenie medzi zlatom a železom je dôležité, pretože oba prvky majú veľkú symbolickú a spoločenskú hodnotu,“ povedal pre vedecký portál Live Science hlavný autor štúdie Ignacio Montero Ruiz, výskumník zo španielskeho Inštitútu histórie. „V tomto prípade boli artefakty pravdepodobne skrytým pokladom, ktorý mohol patriť celej komunite a nie jedinej osobe. V tomto historickom období na Pyrenejskom polostrove neexistovali žiadne kráľovstvá,“ dodal.

Pomocou hmotnostnej spektrometrie, techniky, ktorá meria pomer hmotnosti k náboju molekúl, experti zmerali stopy zliatiny železa a niklu, ktoré porovnali so stopami nájdenými v meteorickom železe. Vzhľadom na to, že zloženie artefaktov je veľmi podobné, oba objekty mohli podľa Ruiza pochádzať z rovnakého meteoritu. „Technológia železa je úplne odlišná od metalurgie na báze medi a od ušľachtilých kovov, zlata a striebra. Takže ľudia, ktorí začali pracovať s meteoritickým železom a neskôr so zemským železom, museli inovovať a vyvinúť novú technológiu,“ dodal Ruz. Podľa jeho slov boli experimentovanie a zvedavosť súčasťou minulých spoločností.

(Zdroj: Getty Images)

Aj keď si výskumníci nie sú istí, kto tieto predmety vytvoril, podľa štúdie vedia, že ide o prvé a najstaršie meteoritické železné predmety nájdené na Pyrenejskom polostrove. Artefakty tiež ponúkajú nový pohľad na metalurgické postupy z neskorej doby bronzovej. Jediné známe artefakty, ktoré zahŕňajú meteorické železo z prvého tisícročia pred našich letopočtom, obsahujú hrot šípu z roku 900 pred našim letopočtom nájdené v Mörigene vo Švajčiarsku a niekoľko predmetov z Poľska z obdobia okolo roku 800 pred našim letopočtom. Vedci rovnako netušia, odkiaľ artefakty pochádzajú. „Jednou možnosťou je, že pochádzajú z východného Stredomoria, kde sú známe iné súčasné predmety, napríklad dýka a iné predmety z hrobky kráľa Tutanchamóna,“ povedal Ruiz. Artefakty sú súčasťou zbierky v Archeologickom múzeu vo Villene v Španielsku.