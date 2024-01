Lekári opísali šokujúci prípad muža (29): Pod vplyvom drog si do konečníka napchal pätnásť... Preboha!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lekári zverejnili v časopise The Dutch Journal of Medicine článok s názvom „Postup pri odstraňovaní cudzích telies v konečníku". Viedol ich k tomu narastajúci počet prípadov pacientov, ktorí si z mnohých dôvodov aplikujú do tohto otvoru rôzne predmety. „Pacienti, ktorí navštívia pohotovosť kvôli cudzím telesám v konečníku, určite nie sú výnimkou. V posledných rokoch sa tento problém dokonca rozširuje. Na základe troch rôznych prípadov uvádzame postup pri odstraňovaní cudzieho telesa v konečníku krok za krokom," uvádzajú lekári.

Jeden z týchto prípadov, o ktoré sa podelili, si vyžiadal mimoriadnu pozornosť čitateľov. „Pacient C je 29-ročný muž, ktorý prišiel na pohotovosť okolo polnoci kvôli akútnej bolesti žalúdka," uvádza sa v štúdii. „Spolu so svojou partnerkou si predtým večer pod vplyvom GHB análne zaviedol 15 varených a očitených vajec." GHB je chemická látka využívaná napríklad na liečbu narkolepsie, ale najviac sa preslávila ako droga na znásilnenie alebo chemický sex.

Kým sa pacient dostal do nemocnice, trpel abnormálne rýchlym srdcovým rytmom (tachykardiou) 120 úderov za minútu a zrýchleným dýchaním (tachypnoe) 28 dychov za minútu. Keďže vzniklo zjavné podozrenie na brušnú sepsu, lekári ho poslali na CT vyšetrenie. To, čo následne uvideli, nebolo pekné. „Pacient mal viditeľne prederavené hrubé črevo a značné množstvo vzduchu a tekutiny v brušnej dutine," uvádzajú lekári. „Preto sme považovali za nevyhnutné pristúpiť k urgentnej laparotómii." Ide o chirurgický zákrok, pri ktorom sa cez brušnú stenu urobí veľký rez, ktorý umožní prístup do vnútra brušnej dutiny.

Lekári potvrdili rozsiahlu trhlinu čreva, ako aj rozsiahly zápal spôsobený únikom stolice. „Vajíčka sme odstránili najlepším spôsobom, aký bol možný a brušnú dutinu sme dôkladne vypláchli," uvádza sa v kazuistike. „Po operácii bol pacient krátko pozorovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti a po niekoľkých dňoch mohol opustiť nemocnicu v klinicky dobrom stave."