Expertka varuje pred týmto výrazom tváre: Pozor, môže naznačovať, že niekto je psychopat!

LOS ANGELES - Ak sa vám niekedy zdá, že na vás niekto vrhá zvláštny pohľad, je to podľa odborníčky na mimiku Annie Sarnbladovej dôvod na zbystrenie pozornosti. Niektoré výrazy tváre môžu totiž naznačovať, že ide o psychopata.

Odborníčka na mimiku Annie Sarnbladová je považovaná za majsterku v čítaní mikrovýrazov a opisuje ich ako "podvedomé úniky emócií, ktoré zviditeľňujú nevyslovené pocity". Sama sa označuje za ľudský detektor lži. Je tiež držiteľkou certifikátu Facial Action Coding System (FACS), ktorý dekonštruuje všetky ľudské prejavy do súboru základných pohybov tváre. Dokáže kódovať 10 000 svalových kombinácií vyskytujúcich sa v okamihu, keď sa ľudia mračia, trucujú alebo usmievajú. V americkom podcaste Lewisa Howesa "The School of Greatness" prezradila, aké sú charakteristické črty psychopata a ako ho môžete odhaliť vo svojom okolí. Objasnila niektoré zo svojich vyučovacích techník a podelila sa o poznatky v oblasti mikrovýrazov.

Pozor na očné bielka

"Ak som v desivej situácii a niečo ma vystraší, niekto vyskočí alebo sa ozve hlasný zvuk, tak vytiahnem nahor viečka," uviedla Annie. Howes zas tento výraz opísal tak, že vám vidno očné bielka. Potom sa obaja zhodli, že ľudia majú tendenciu rozširovať očné buľvy len vtedy, keď sú vystrašení alebo šokovaní, ako napríklad na horskej dráhe alebo v strašidelnom dome.

Sambladová ďalej poznamenala, že by sme mali analyzovať niektoré zábery celebrít a možno nájdeme medzi nimi psychopatov, pretože niektorým vidieť pri mimických prejavoch očné bielko častejšie, ako je prirodzené. "Pozri na Teda Bundyho, Hitlera, školských strelcov," povedala. Zároveň priznala, že napriek mnohým výskumom o tomto fenoméne stále nedokáže odpovedať na otázku, prečo máme tendenciu ukazovať bielka našich očí, keď zažívame duševnú nestabilitu a nestálosť alebo pocit, keď nie sme v bezpečí.

"Ale takmer vždy zistím, že niekto, kto spáchal nejaký ohavný zločinn, má takmer vždy na internete zverejnených 20 až 30 percent svojich fotografií, na ktorých mu vidno prevrátené oči," dodala expertka. Takže ak ich niekomu uvidíte, utekajte.