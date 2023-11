V rieke číha neviditeľná hrozba: Vidíte ju? Za pár sekúnd dokáže zabiť

(Zdroj: Instagram/onepeach_)

PORT DOUGLAS - Úchvatné video, ktoré v ľuďoch vyvoláva zmiešané pocity, je pripomienkou toho, prečo by ste sa nikdy nemali kúpať v riekach v austrálskom Queenslande. Ako poznamenala jeho autorka, to, že nevidíte krokodíly vo vode, ešte neznamená, že tam nie sú. Presvedčte sa na vlastné oči.

Most Mowbray, kúsok od mesta Port Douglas, je obľúbeným miestom turistov i domácich obyvateľov. Môžu tu pozorovať nádherné živočíchy, ktoré obývajú túto oblasť, povedala Peach Pankhurstová pre Yahoo News Australia. Ale jej video, na ktorom je zachytený krokodíl, by malo byť varovaním pre všetkých.

Peach minulý týždeň prechádzala cez most a rozhodla sa zastaviť, aby sa lepšie pozrela na krokodíly, ktoré sa v tejto oblasti často vyskytujú. Ide o jedno z mála miest, kde si môžete bezpečne prezrieť miestne krokodíly. "Zhora je vyhliadková plošina a v teplejších mesiacoch je pravdepodobnejšie, že ich uvidíte ochladzovať sa vo vode," vysvetlila. Video zachytáva živočícha plávajúceho vo vode, než náhle zmizne pod hladinou. "Bola som prekvapená, ako rýchlo sa stal vo vode neviditeľným. Potvrdilo to, že to, že v okolí nevidíte krokodíly, neznamená, že tam nie sú," dodala Austrálčanka.

Video zverejnila na Instagrame, aby vzdelala aj ostatných. Okrem toho tvrdí, že je zástankyňou ochrany prírody. "Ochrana voľne žijúcich živočíchov prostredníctvom vzdelávania je dôležitá a dúfam, že to urobím prostredníctvom svojich príspevkov tým, že ľuďom ukážem, aké úžasné sú naše pôvodné zvieratá na ďalekom severe Queenslandu." Ľudia na sociálnej sieti opísali zábery ako úchvatné, impozantné či dokonca epické.