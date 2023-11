Kariérny poradca varuje: Týchto šesť otázok sa počas pohovoru nikdy nepýtajte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď ste pod tlakom, je ľahké povedať niečo, čo ste nemysleli, ale nesprávne položená otázka by mohla poškodiť váš vzťah s potenciálnym zamestnávateľom. Odborník na kariéru a vzdelávanie z Open Study College Robbie Bryant sa pre Mirror podelil o šesť otázok, ktorým by ste sa mali vždy vyhnúť, keď sa pohovor blíži ku koncu.

1. Osobnostné predpoklady

Prvá otázka znie "Čo hľadáte v kandidátovi?" alebo dokonca "Ako na vás môžem zapôsobiť?" Bryant vysvetlil, že odpovede na tieto otázky zvyčajne nájdete v popise práce. Navrhuje radšej sa opýtať niečo konkrétnejšie zo zoznamu povinností. To ukáže, že máte prehľad a zároveň aj veľký záujem o pracovné miesto.

2. Práca z domu

Ďalšia otázka sa týka toho, či môžete pracovať z domu. Hoci mnohé pracoviská ponúkajú hybridný pracovný režim alebo prácu na diaľku, expert tvrdí, že je to niečo, čomu sa treba pri rozhovore vyhnúť. Môže to totiž napovedať, že záujemca o prácu nerád trávi čas s kolegami a nemá záujem pracovať v spoločnosti ostatných. "Všetko je to o spôsobe, akým je otázka formulovaná. Namiesto toho sa pýtajte všeobecnejšie na týždenný rozvrh, pracovné záležitosti a kancelársky život."

3. Zamestnanecké výhody

"Čo mi môže vaša spoločnosť ponúknuť?" je ďalšou otázkou, ktorej sa treba vyhnúť. Zamestnanecké výhody sú to, čo láka kandidátov, aby reagovali na pracovnú ponuku, ale tón tejto otázky zamestnávatelia príliš radi nemajú. Namiesto toho je lepšie sa spýtať: "Na ktorú firemnú politiku ste najviac hrdí". Takto získate dobrý prehľad o type ponúkaných výhod, pričom vyvoláte dojem, že vás naozaj zaujímajú.

4. Výška platu

Taktiež nie je vhodné pýtať sa na to, či sa dá dohodnúť na výške platu. Aj keď je mzda dôležitá, podľa Bryanta je kľúčové načasovanie a mali by ste to tiež správne sformulovať.

5. Motivácia pre prácu v spoločnosti

Nikdy nepokladajte otázku "Prečo by som mal pre vás pracovať?" pretože to môže vytvoriť nepríjemnú atmosféru. Pamätajte, že v konečnom dôsledku ste na pohovore vy, nie naopak. Ak ste požiadali o prácu, mali by ste tam predsa chcieť pracovať.

6. Pracovný čas

Vyhnúť by ste sa mali aj šiestej otázke "O koľkej skončím každý deň." Bryant uviedol, že v počiatočnej fáze je dôležité ukázať zamestnávateľovi váš záujem a prístup k práci. Touto otázkou však skôr ukazujete nedostatok záujmu a namiesto toho by ste sa mali pýtať, čo sa zamestnancom páči na práci pre spoločnosť.