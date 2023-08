Mladík sa zaľúbil do svojho auta: Vášnivé bozky a sex! Keď z neho po nehode ostal šrot, zrútil sa

(Zdroj: Youtube/tlc uk)

AUSTIN - V roku 2012 bola odvysielaná epizóda relácie My Strange Addiction televízie TCL, v ktorej hlavnými aktérmi boli Nathaniel a jeho Chevrolet Monte Carlo. Muž povedal, že má so svojím autom intímny vzťah, pričom divákovi určite neušlo, že k nemu prejavuje viac lásky, ako to býva zvykom. A ako sa zdá, táto náklonnosť ho neopustila ani po rokoch a pretrváva napriek tomu, že jeho automobil je už je minulosťou.

V relácii My Strange Addiction (Moja zvláštna závislosť) odvysielanej pred jedenástimi rokmi sa Nathaniel z amerického Texasu netajil láskou k svojmu vozidlu Chevrolet Monte Carlo z roku 1988, ktorému dal meno Chase. V jednej z epizód ho vášnivo bozkával a povedal, že majú svoju obľúbenú pieseň a dokonca mali spolu aj sex. Muž sa vyznal, že to bola láska na prvý pohľad a k autu pocítil okamžité spojenie, keď ho uvidel po prvý raz v roku 2005.

Hoci náklonnosť ku svojmu autu netaja ani iní ľudia, v prípade Nathanielových vyznaní a správania išlo o prekročenie určitej hranice. Uviedol aj to, že nevie, z akého dôvodu cíti k autu to, čo cíti, ale bol si istý, že "keby sa Chaseovi niečo stalo, zastavilo by mu to srdce". Nanešťastie bol Chevrolet počas vážnej nehody veľmi poškodený a následne odpísaný. Jeho majiteľa to hlboko zasiahlo, ale napokon si začal zvykať na život bez Chasea.

Autori programu k nemu nedávno opäť zavítali a zistili, že sa so stratou vyrovnáva po svojom. Jeho posteľ totiž zdobí prikrývka s potlačou milovaného vozidla. "Bohužiaľ, Chase už nie je súčasťou môjho života. Často na to myslím a láme mi srdce, že tu nie je. Spálňa je špeciálne miesto a mám pocit, že je to dokonalý priestor, aby som ho mal blízko seba. Deka je pre mňa výnimočná, pretože je na nej veľa pekných fotografií. Sú to samé milé veci, ako sa kúpe a ako sme spolu. Človek sa obzrie späť a neuvedomí si veci, ktoré považuje za samozrejmé, kým nie je neskoro," priblížil svojský muž.

Po strate auta sa vraj rozplakal a rozhodol sa, že sa pokúsi udržať ho aj naďalej vo svojom živote. Aj keď už možno nikdy nebude milovať žiadne auto rovnakým spôsobom ako Chasea, dokázal sa pohnúť ďalej. Na svoje milované autíčko však myslí každý deň napriek tomu, že si už zaobstaral nové.