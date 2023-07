Jednoduchá otázka totálne zmiatla ľudí: Takmer nikto neuhádol správnu odpoveď

LONDÝN - Mnohí užívatelia sociálnej siete Twitter sa vracajú do školských čias. Dôvodom je zdanlivo jednoduchá matematická úloha. Jej riešenie však rozdelilo lúštiteľov do dvoch táborov. Mnohí sa dokonca domnievajú, že takto formulované zadania odrádzajú mladých ľudí od matematiky.

Hádanky a rébusy sú na sociálnych sieťach veľkým lákadlom. Podobne je to s matematickou úlohou, ktorá sa objavila na Twitteri. Otázka znie: "Ktorý z týchto časov je najbližšie do polnoci?" Na výber sú štyri možnosti:

A. 11:55 hod.

B. 24:06 hod.

C. 11:50 hod.

D. 24:03 hod.

Podľa všeobecného názoru je správna odpoveď D. Predstavuje totiž len tri minúty po polnoci. Ak považujete ďalšie možnosti za vzďaľujúce sa od tohto časového bodu, či už dopredu alebo dozadu, potom aj vy určite tipujete práve D.

Formulácia otázky ponúka ďalšiu odpoveď

Otázka ale znie, aký je "najbližší čas do" a nie "najbližší čas k". Práve táto formulácia zadania viedla niektorých tipujúcich k tvorivejšiemu zvažovaniu odpovede a poukázali na to, že odpoveďou by mal byť čas najbližšie "do polnoci", čiže možnosť A (11:55).

Vzhľadom na širokú diskusiu, ktorú zdanlivo jednoduchá matematická otázka vyvolala, niektorí uvádzajú, že práve takéto zákerné zadania odrádzajú mladých od matematiky. "Takéto chytáky spôsobujú, že deti nenávidia tento predmet," myslí si jeden z užívateľov. Hoci je pre študentov nevyhnutné, aby rozvíjali svoje kritické myslenie a logické uvažovanie, nejednoznačnosť otázky mnohých iba mätie a odrádza.