Počúvnite odporúčanie expertov: Tieto jedlá a nápoje na dovolenke určite nekonzumujte

NEW YORK - Ak sa tento rok chystáte na dovolenku najmä do exotickejších krajín, môže vás potrápiť hnačka. Ako ale upozorňujú odborníčky, tento črevný problém vás môže zastihnúť kdekoľvek. Odporúčajú preto, aby ste sa počas dovolenky vyhli týmto jedlám a nápojom.

Hnačka, zvracanie a žalúdočné kŕče sa počas dovolenky vyskytujú veľmi často. Zdravotným ťažkostiam možno predísť tak, že budete opatrní pri tom, čo jete a pijete. „Infekcie prenášané potravinami môžu zasiahnuť kedykoľvek. Cestovanie vás vystavuje novým zdrojom potravín, miestnym postupom manipulácie s potravinami a rôznym štandardom čistoty. To zvyšuje šancu, že prídete do kontaktu s infekciami alebo znečisťujúcimi látkami, proti ktorým vaše telo nemusí mať vybudovanú ochranu," vysvetlila pre Huff Post dietetická sestra z Medical Offices of Manhattan Leah Silbermanová. Silbermanová.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Hnačka sa nemusí prejaviť ihneď

Baktérie E. coli sú hlavným vinníkom, no cestujúci môžu ochorieť aj na salmonelu, šigelu alebo kampylobakter. Na vine môžu byť aj vírusy ako astrovírus, norovírus a rotavírus či parazit giardia. Často sa to stáva v prípadoch zlého zaobchádzania s potravinami, nedostatočnej hygieny alebo kontaminovanej pitnej vody. Hnačka, bolesť brucha, kŕče, nevoľnosť, zvracanie a horúčka sú podľa Cleveland Clinic najčastejšími príznakmi cestovateľskej hnačky. Príznaky vírusových alebo bakteriálnych infekcií sa zvyčajne prejavia do šiestich až 24 hodín, no v niektorých prípadoch to môže trvať aj niekoľko týždňov.

Chorobu prenášanú jedlom môžete získať z akéhokoľvek pokrmu alebo nápoja. Niektoré však môžu byť riskantnejšie ako iné, v závislosti od toho, kam cestujete. Opatrenia na bezpečnosť potravín, hygienické normy a kulinárske návyky sa v rôznych častiach sveta líšia. Najlepším riešením je preskúmať bezpečnosť potravín a zdravotné riziká vašej destinácie. Tu sú niektoré jedlá a nápoje, ktorým sa na dovolenke radšej treba vyhnúť.

Surové ryby a mäso

Surovému mäsu a morským plodom by ste sa podľa dietetičky Vanessy Rissettovej mali radšej vyhýbať. "Nikdy neviete, odkiaľ pochádzajú, ako dlho boli vonku a ako sa s nimi zaobchádzalo," povedala. Steaky, tatarák, sushi, ceviche alebo surové morské plody či nedostatočne pripravené mäso, ryby alebo morské plody môžu zvýšiť vaše riziko konzumácie baktérií, parazitov alebo vírusov.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Ovocie a zelenina

Čerstvé ovocie a zelenina na trhoch môžu byť kontaminované baktériami, ktoré by vám mohli spôsobiť nevoľnosť. Ak preto môžete, uprednostnite radšej varené produkty, ktoré prejdú vysokými teplotami zabíjajúcimi patogény. A keď už budete jesť čerstvé ovocie a zeleninu, najbezpečnejšie je, keď ich umyjete v pitnej vode a sami ich olúpete. Dobré je tiež vyberať si ovocie s hrubou šupkou ako banány, pomaranče alebo avokádo, ktoré sa dajú ošúpať.

Mliečne výrobky

Pasterizované mlieko a mliečne výrobky z uzavretých nádob sú zvyčajne bezpečné na konzumáciu. Ale nepasterizované produkty vrátane syra, jogurtu alebo zmrzliny s väčšou pravdepodobnosťou obsahujú nebezpečné baktérie, ako je listéria, salmonela alebo E. coli. Je tiež dobré vyhnúť sa mliečnym výrobkom, ktoré boli skladované pri izbovej teplote alebo ponechané mimo chladiaceho boxu príliš dlho, napríklad smotana do kávy.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Voda z vodovodu

Kontaminovaná voda je častou príčinou cestovateľskej hnačky. Keďže patogény nie sú viditeľné voľným okom, je ťažké povedať, či je voda bezpečná na pitie. Kedykoľvek si nie ste istí bezpečnosťou vody, pite továrensky uzavretú balenú vodu a nepite nápoje, ktoré obsahujú ľad. Pred konzumáciou môžete tiež vodu aspoň minútu povariť. Dávajte pozor, aby ste neprehltli žiadnu vodu v sprche. Ak navštívite miesto, kde nie je pitná voda bezpečná, použite balenú vodu na čistenie zubov.

Určité druhy pouličného jedla

Ochutnávanie jedla od pouličných predajcov je síce najlepší spôsob, ako vyskúšať miestnu kuchyňu, no odborníci upozorňujú, že niektorí predajcovia nemusia dodržiavať bezpečnostné postupy ako umývanie rúk či kontrola teploty jedla. Vždy je najlepšie vyhnúť sa jedlám a nápojom, ktoré sú vystavené izbovej a vyššej teplote príliš dlho. Jedlá, ktoré prichádzajú priamo z grilu, napríklad horúce a uvarené, sú na konzumáciu bezpečnejšie.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Čo ak ochoriete počas dovolenky?

Ak aj napriek vašej obozretnosti dostanete cestovateľskú hnačku, riaďte sa nasledujúcimi praktickými tipmi. Silbermanová radí, aby ste predovšetkým dbali na hydratáciu. Okrem toho by ste mali užiť voľnopredajné lieky, konkrétne antidiaroiká, ako je loperamid (Imodium), alebo lieky proti nevoľnosti, ako je dimenhydrinát (Dramamine). Najprv sa však porozprávajte s odborníkom, najmä ak užívate iné lieky. Ak vaše príznaky nezmiznú, sú závažné alebo máte aj horúčku, krvavú stolicu alebo dehydratáciu, vyhľadajte lekársku pomoc.