Päť vecí, ktoré nikdy nerobte v aute počas šoférovania: Môžu vás stáť život

NEW YORK - Nepozorná jazda nie je jediným nebezpečenstvom na cestách. Zdravotnícki experti odhalili bežné chyby, ktoré mnohí z nás robia za volantom a ktoré môžu byť smrteľné. Pozor by ste si mali dávať na spony do vlasov, ale aj voľne pohybujúcich sa domácich miláčikov.

Kolízie motorových vozidiel sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete. Bežné zranenia pochádzajú z predných, bočných a zadných nárazov, ktoré môžu spôsobiť zlomeniny rebier či poranenia panvy, brucha, krku a chrbtice. Navyše zlomeniny lebky, krvácanie do mozgu a trhliny v tkanivách sú často život ohrozujúce. Za väčšinu nehôd môže nepozornosť, ale aj neznalosť. Lekári preto prezradili, ktoré veci by ste v aute nemali nikdy robiť.

Vykladanie nôh na palubnú dosku

Vykladanie nôh síce môže byť pohodlné, no zároveň aj mimoriadne nebezpečné. "V prípade kolízie by ste čelili vážnym ortopedickým poraneniam dolných končatín, ako sú zlomeniny kostí, dislokácie, ktoré si môžu vyžiadať amputácie alebo stratu končatín. Nerobte to," varoval športový ortopedický chirurg David Abbasi z Floridy. Jeho video na TikToku zobrazujúce zlomeniny na röntgenovej snímke po tom, čo si niekto položil nohy na palubnú dosku, získalo 8,7 milióna zhliadnutí.

Hoci airbagy zabraňujú zraneniam hlavy a hornej časti tela pri náraze, tiež často rýchlo vystrelia a môžu spôsobiť smrteľné zranenia, keď je cestujúci príliš blízko alebo sa s nimi dostane do priameho kontaktu. Keď v prípade núdze predný airbag vystrelí a vy máte nohy hore, môžu byť silou airbagov zatlačené dozadu. Namiesto toho by ste mali sedieť v aute rovnakým spôsobom, ako by ste sedeli v kancelárii.

Nosenie spony do vlasov

Spony sa stali jedným z najobľúbenejších vlasových doplnkov. Hoci predstavujú rýchly a funkčný spôsob, ako si vypnúť vlasy hore, lekári upozorňujú na možné riziká ich nosenia v aute počas jazdy. Jedna užívateľka TikToku zdokumentovala svoju návštevu pohotovosti po tom, čo sa stala účastníčkou dopravnej nehody, pričom mala na sebe sponu na vlasy. Neurochirurgička Betsy Grunchová z amerického štátu Georgia potvrdila riziká spojené s riadením vozidla s vlasovým doplnkom. "Spony na vlasy môžu predstavovať riziko, ak sa stanete účastníkom nehody. Môžu spôsobiť poškodenie pokožky hlavy a traumatické poranenie mozgu tým, že sa predmet zapichne do zadnej časti hlavy." Lebka je však v okcipitálnej oblasti veľmi hrubá, takže úmrtie v dôsledku nosenia spony na vlasy by bolo podľa Grunchovej mimoriadne nepravdepodobné.

Traumatické poranenia mozgu možno klasifikovať ako mierne, stredne ťažké alebo ťažké, pričom najzávažnejšie z nich sú výsledkom tupého úderu. Aby ste predišli zraneniam, urobíte lepšie, ak dáte prednosť mäkkým gumičkám do vlasov. "Akýkoľvek predmet v aute sa môže stať nebezpečným pri autonehode. Najlepšie sú preto gumičky alebo iná mäkká spona do vlasov," dodala lekárka.

Nesprávne umiestnenie detskej autosedačky

Detská pohotovostná lekárka Meghan Martinová z John Hopkins All Children’s Hospital v St. Petersburg na Floride povedala, že veľa rodičov príliš skoro presádza deti z autosedačky na sedadlo. To však predstavuje obrovské riziko. Podľa jej slov je absolútne najbezpečnejšie, keď otočíte sedačku proti smere jazdy, najmä ak je vaše dieťa ešte príliš malé. Všetko ale závisí od výšky a hmotnosti sedačky. Pre deti vo veku dva až štyri roky je najlepšou ochranou používanie autosedačky s popruhom proti smeru jazdy. Keď deti vyrastú, môžete sedačku umiestniť v smere jazdy, ale nezabudnite na pripútanie.

Domáci miláčikovia na prednom sedadle

Ak cestujete so svojím domácim miláčikom, nemali by ste ho nechať voľne sa pohybovať po aute. Upozornila na to aj riaditeľka zariadenia VCA California Veterinary Specialists Murrieta Sarah Hogganová. To platí aj pre usádzanie zvierat na predné sedadlo. "Väčšina psov nespĺňa požiadavky na minimálnu veľkosť airbagu a dokonca aj tie, ktoré ich spĺňajú, nemajú anatómiu pre základné bezpečnostné pásy, aby boli ochranné," uviedla veterinárka Sarah Hogganová z Kalifornie. Okrem toho vám môžu voľne pohybujúce sa zvieratá zablokovať výhľad na cestu, čo môže viesť k dopravnej nehode. Rovnako sa môžu čohokoľvek zľaknúť a začať hrýzť.

Ozdobovanie volantu

Zranenia nie sú pri autonehodách ničím výnimočným, najmä pri kontakte s volantom. Ozdoby na ňom, napríklad rôzne kamienky alebo šperky, môžu úraz ešte viac zhoršiť. Príslušenstvo do auta môže byť nebezpečné, najmä ak zasahuje do airbagov. To isté platí aj pre voľne uložené predmety.