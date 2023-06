Bývalá manažérka hotela vystríha: Nikdy nepoužívajte šampón v hotelových sprchách!

Melissa Hanksová, ktorá niekoľko rokov pracovali v hoteli, prezradila, že by sa nikdy neumyla šampónom a kondicionérom v hotelových sprchách. So svojimi sledovateľmi na TikToku sa pravidelne delí o spletitosti tohto odvetvia a poskytuje niekoľko dôležitých rád pre nevedomých cestovateľov. "Nikdy nepoužívam plniteľné fľaštičky šampónov a kondicionérov, ktoré sú v sprche. Ľudia do nich mohli dať čokoľvek, ja som tam videla krém Nair a bohvie čo ešte," povedala Hanksová v jednom zo svojich videí. Nair je krém na odstraňovanie chĺpkov, ktorý funguje tak, že chĺpky rozpustí, aby ste ich mohli len jednoducho zotrieť.

V jednej z fľaštičiek Melissa dokonca videla telesné tekutiny. Problémom je, že tieto fľaše sa dajú ľahko otvoriť, a tak s nimi môže manipulovať ktokoľvek. Bývalá manažérka následne ukázala ďalší typ pumpičky na toaletné potreby, ktorá je bezpečná na používanie, pretože ju môže uzamknúť a doplniť, resp. vyprázdniť iba personál.

Mnohí ľudia zostali pri sledovaní videa v šoku. "Nikdy by mi nenapadlo, že to ľudia urobia," napísal jeden z komentujúcich. O svoje príbehy a rady sa v komentároch podelili aj iní pracovníci hotelov. "Po tom, čo som bola chyžnou v hoteli, už nikdy nechcem v žiadnom z nich zostať," prezradila jedna žena. "Pracovala som tri týždne ako upratovačka v hoteli, povedali mi, aby som len ustlala postele, nie ich vyzliekla. Vôbec neverím hotelom," potvrdila ďalšia. "Pracoval som v jednom rezorte a videl, ako chyžná utierala záchod a potom tou istou handrou utrela kanvicu na kávu! Doteraz som z toho znechutený," zaklincoval to iný komentujúci.