Rodina si zo srandy urobila DNA test: Z toho, čo odhalil, zostali v šoku! Toto nečakali ani vo sne

Štyridsaťsedemročná Donna Johnsonová a jej rovnako starý manžel Vanner absolvovali pred časom testy DNA spolu so svojimi dvoma synmi - 18-ročným Vannerom Jr a 12-ročným Timom. Urobili tak pre zábavu, aby zistili viac o svojich predkoch. Keď ale dostali výsledky, boli v šoku. "Pri čítaní výsledkov testov DNA som si myslela, že došlo k omylu," uviedla Johnsonová pre The US Times. Vanner bol otcom ich najstaršieho syna, no podľa testov je otec toho mladšieho neznámy. Matka si až vtedy uvedomila, že na klinike umelého oplodnenia muselo dôjsť k zámene spermií.

Manželia zo Salt Lake City v Utahu sa zoznámili na strednej škole a zosobášili sa v roku 2003. Prvého syna ešte počali prirodzenou cestou, no druhýkrát už boli v roku 2007 nútení absolvovať umelé oplodneni. Na druhýkrát sa to podarilo a v auguste 2008 sa im narodil Tim. Súrodenci sa síce na seba nepodobali, no rodina tomu nevenovala veľkú pozornosť. Až testy DNA odhalili krutú pravdu. Prvotné obavy vystriedala zvedavosť, kto by mohol byť Timov biologický otec. Právnik dvojicu ubezpečil, že aj naďalej zostanú Timovými zákonnými rodičmi. Chlapcovi sa rozhodli povedať pravdu, pretože si mysleli, že by bolo horšie, keby sa to dozvedel až ako dospelý. V októbri 2020 vzal Vanner syna na zmrzlinu, aby mu oznámil, že nie je jeho biologický otec. Trvalo mu nejaký čas, kým túto informáciu spracoval. Neskôr rodičom oznámil, že chce vypátrať svojho biologického otca.

Aj keď manželia rešpektovali jeho rozhodnutie, obávali sa, čo sa môže stať. Použili teda ďalší test DNA od inej spoločnosti, ktorý im pomohol vystopovať ženu, o ktorej si mysleli, že by mohla byť Timova biologická teta. Po ďalšom vyšetrovaní narazili na blog, ktorý napísal jej brat, muž menom Devin McNeil z Colorada. Našli jeho telefónne číslo a kontaktovali synovho biologického otca. Hoci bol 47-ročný Devin spočiatku skeptický, súhlasil s vykonaním testu DNA.

Spoločne s Devinom a jeho manželkou Kelly sa rodina rozprávala cez FaceTime. Oba páry sa zhodli na tom, že sa o opatrovníctvo Tima nebudú biť, pretože všetci považovali Vannera za jeho otca. Chceli len zistiť, ako sa to stalo a čo robiť ďalej. Ukázalo sa, že boli na rovnakej klinike v rovnaký deň pred štrnástimi rokmi. Donna išla na odber vajíčok, zatiaľ čo Kelly podstúpila implantáciu embrya. Neskôr sa im narodil syn Talon. Testy DNA potvrdili, že Devin bol Timov otec, rovnako ako Talonov, čo znamená, že vzorky spermií neboli zamenené, ale namiesto toho odborníci použili dvakrát tie Devinove. Obe rodiny sa stretli v júni 2021. Odvtedy sú spolu v nepretržitom kontakte. Vlani sa mimosúdne vyrovnali s klinikou, ktorá bola zodpovedná za tento incident.