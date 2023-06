Skutočne sme priekopníci v nekresťanských cenách? Kopček letnej pochúťky máte u nás za zlomok toho, čo v Chorvátsku

BRATISLAVA/BERLÍN/ZÁHREB - Už na vás udreli tie neznesiteľné letné horúčavy a chcete si schladiť hlavu? Nie je nič jednoduchšie, ako si uprostred víkendu zájsť do mesta na tradičnú zmrzlinu a nachvíľu vypnúť. Iste, aj za túto službu u nás priplácame aj v kontexte inflácie viac, no stále si kladieme otázku, či je to skutočne až také drahé, ako niekde inde. Na toto porovnanie sa radšej posaďte, pretože sa skutočne "nechytáme" na niektoré sumy dovolenkových destinácií.

V prípade hlavného mesta sme sa boli osobne pozrieť, po koľko ide u nás kopček letnej pochúťky všetkých Slovákov. Sumy, ktoré na nás vyskočili, neboli nič príjemné, hlavne ak sa zamyslíme nad minulosťou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dá sa povedať, že kopček zmrzliny u nás dostať minimálne za euro a pár drobných, pričom cena úmerne rastie s doplnkami či ďalšími príchuťami.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nazrime do zahraničia

Pozrime sa však do neďalekého Nemecka, kde je situácia mierne odlišná, no stále v norme. Aj podľa portálu Focus.de sa v Nemecku boria so zdražovaním tejto delikatesy. Napríklad vo Frankfurte a Kolíne nad Rýnom musíte tento rok rátať s 1,50 eura a 1,53 eura za kopček. V hlavnom meste Berlíne stojí kopček zmrzliny v priemere 1,87 eura. Lídrom je však Mníchov. Tu si predajcovia zmrzliny účtujú dokonca 2 eurá a viac za kopček.

V Hamburgu je to výrazne lacnejšie. Tam zaplatíte v priemere 1,43 eura za kopček, čo je stále viac ako u nás doma. Porovnateľné s nami je to hádam len v Bielefelde, kde zaplatíte len 1,03 eura – tam je to v porovnaní nemeckých miest najlacnejšie.

Galéria fotiek (5) Dovolenka

Zdroj: Getty Images

Chorvátsko prekonáva strop

Šok však prichádza z obľúbenej dovolenkovej destinácie Slovákov - z Chorvátska. Podľa webu Danas.hr tam totiž nastal cenový šok, ktorý ovplyvnil aj sumy jednotlivých letných pochúťok v centre veľkých miest.

V Záhrebe totiž bežný turista zaplatí za kopček zmrzliny v priemere aj tri eurá. Pri mori je ale zmrzlina ešte drahšia. Najviac sa vyšplhala na štyri eurá za kopček v Dubrovníku, cukrárne a stánky na ostrove Krk idú na trh s cenovkou 3,50 eur a ďalší je Zadar, kde sa ceny pohybujú okolo troch eur za kopček.