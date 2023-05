Príbeh ako z hororu: Manželia si adoptovali sirotu z Ukrajiny: Mala mať šesť rokov, ale... desivé odhalenie?!

Kristine a Michael Barnettovci si adoptovali Ukrajinku s ochorením kostí, Nataliu Graceovú, teda aspoň si to mysleli. Neskôr na súde tvrdili, že Graceová je v skutočnosti 22-ročná dospelá sociopatka vydávajúca sa za dieťa. Tento bizarný prípad sa stal námetom pre pripravovaný dokumentárny seriál Podivuhodný prípad Natalie Graceovej, ktorý sa na obrazovky dostane už 29. mája na kanáli Investigation Discovery.

Trojdielna séria sleduje Barnettovcov, ktorí si Nataliu adoptovali v roku 2010 v domnienke, že vo svojom dome vítajú šesťročné dieťa. Po nejakom čase však začali mať pochybnosti o jej skutočnej identite. Graceová bola údajne násilná a terorizovala rodinu. Manželia sa preto v roku 2013 rozhodli presťahovať do Kanady, no následne boli obvinení z nedbanlivosti za údajné opustenie dieťaťa. Odvtedy sa dievčaťu podarilo získať nový domov, ktorý jej poskytol kresťanský pár pochádzajúci z Indiany, ktorý má päť detí.

Novým adoptívnym otcom je podľa všetkého pastor Antwon Mans spolu s manželkou Cynthiou. Aj keď sú si vedomí obvinení vznesených proti Natalii, nezdá sa, že by ich to znepokojovalo. "Mansovci sa o Nataliu starajú a je tam rada. Nedeje sa tam nič bláznivé. Sú to dobrí ľudia," uviedla rodinná priateľka. Noví rodičiazuverejňujú na sociálnych sieťach množstvo záberov svojej adoptívnej dcéry, na ktorých sa k nej správajú ako k dieťaťu.

Presný vek sa snažil určiť aj rodinný lekár. "Nie som psychiater, ale rozprával som sa s Nataliou a verím jej. Ak sa ma pýtate, či si myslím, že má tridsať, je to smiešne," povedal. Mansovci sa prvýkrát pokúsili stať sa Graceovej zákonnými zástupcami v roku 2016. Podľa nich je dievča vo veľmi nepríjemnej situácii, pretože každý si myslí, že už má pomaly tridsať. Nemôže ísť preto ani na strednú školu.