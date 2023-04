Dievčina z kajuty výletnej lode sledovala, čo sa deje na palube: Veď to je môj priateľ a... čo to, preboha, robí?!

Kamarátka Kayly Gardnerovej si prezerala kamerové záznamy na obrazovke v kajute výletnej lode. Všetko bolo v poriadku až do chvíle, kým na jednom zo záznamov neuvidela Gardnerovej priateľa, ako sa na hornej palube obtiera o neznámu ženu. Reakcia podvádzanej ženy na partnerovu neveru nenechala na seba dlho čakať. Krátko nato zverejnila na TikToku viacero videí dokumentujúcich celú udalosť. V prvom príspevku Kayla vysvetľuje, že jej priateľ povedal, že si ide kúpiť nejaké jedlo. Následne zrekapitulovala celú situáciu.

V druhom videu s názvom "Moja kamarátka ho prichytila pri podvádzaní v reálnom čase vďaka kamerám na lodi" si užívatelia môžu pozrieť reakciu, keď zistila, že partner ju podvádza. "Kto je to?" pýta sa svojej kamarátky pri sledovaní obrazovky, na ktorej je zachytená paluba lode pri bazéne. Dvojica diskutuje o tom, či je mladík na videu naozaj priateľ influencerky do momentu, kým sa neobjaví z iného uhla a ten definitívne potvrdí, že je to naozaj on. "Panebože, toto sa nedeje," kričí dievčina a popritom sa pozerá na to, ako jej partner položil ruku na rameno inej ženy. Video sa vtom preruší.

V tretej časti ju pritiahne k sebe a položí jej hlavu na svoje rameno. Kayla kričí, pohne sa k dverám kajuty a chce ho ísť hľadať. Zastavil ju však kamarátkin hlas, ktorý jej oznamuje, že muž dáva neznámej žene svoje číslo. Influencerka oznámi do vysielačky, že nastal núdzový stav. "Máme tiesňovú linku 911 na hornej palube. Všetci sa okamžite dostavte na hornú palubu!"

Hoci nie je jasné, čo sa stalo s priateľom, štvrté video obsahuje niekoľko záberov hasičského a záchranného člna, ktorý skúma oceán v okolí lode. Záznam bol doplnený komentárom: "Čo sa stalo s podvodníkom na výletnej plavbe? Dúfam, že ste ho vyhodili z paluby." Gardnerová odpovedala titulkom: "Použite dedukciu, aby ste si dali dokopy, čo sa stalo. Nesnažím sa sama obviniť, ale."

Videá získali tisíce komentárov a spolu zaznamenali už takmer 26 milióov zhliadnutí. "Som teraz taká vystresovaná a ani to nie je môj priateľ," uvádza sa v jednom komentári. Iní zas chceli uvidieť konfrontáciu medzi Gardnerovou a jej partnerom. "Aké slová si vymenili? Ako ste to potom urobili s izbami? Potrebujem to vedieť!!!!" prosila jedna žena. Hoci žiadne videá s konfrontáciou neboli zverejnené, influencerka zdieľala dve časti, v ktorých prezradila, ako sa vyrovnala s rozchodom. V jednom príspevku s názvom "Následky podvádzania" bola nakrútená pri tom, ako vyhadzuje oblečenie svojho "ex" z okna bytu. V druhom videu poďakovala svojim fanúšikom a prezradila, že je slobodná.

Bezpečnostné záznamy sú na väčšine výletných lodí sprístupnené cestujúcim prostredníctvom obrazovky v kajutách z viacerých dôvodov. Ten hlavný je bezpečnostný; kamery sú nainštalované pre prípad nehôd, napadnutia atď. Taktiež ich pasažieri využívajú na to, keď sa chcú pozrieť, čo sa deje vonku.