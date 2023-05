Mladík si po dovolenke vybaľoval kufor: Keď ho otvoril, od strachu onemel! Pozrite, čo v ňom našiel

LONDÝN - Istý Brit zostal zdesený po tom, čo vo svojej batožine po návrate z Mexika našiel dvanásťcentimetrovú tarantulu. Tá sa schovala do jeho nohavíc, kde strávila niekoľko dní. Hoci turista počas pobytu v exotike narazil na viacerých pavúkov, nečakal, že jedného objaví aj u seba doma.

James Mugridge (31) počas dvojtýždňovej dovolenky v Tulume so svojou priateľkou Emmou rozhodne neplánoval priniesť si suvenír v podobe tarantuly. Pri vyprázdňovaní kufra ale nič netušiacemu mladíkovi takmer vyskočilo srdce z hrude, keď zbadal mohutné pavúčie nohy vykúkajúce z vrecka jeho džínsov. Po následnom preskúmaní však zistil, že tarantula je už mŕtva.

"V tých džínsoch bola určite niekoľko dní. Máme šťastie, pretože taška mala ísť na palubu lietadla, ale keďže nebolo dosť miesta, tak ju dali do nákladného priestoru," priblížil Mudridge.

Predpokladá sa, že išlo o tarantulu Tliltocatl vagans, ktorej uhryznutie sa nepovažuje za nebezpečné. "Tarantula zrejme zmrzla, ale obávam sa, že v kabíne bola ešte živá a kopala."

Bodnutie tohto druhu pavúka vraj bolí, ale nie je smrteľné. Pre Jamesa to bol ale i tak nepríjemný zážitok. "Ako už bolo povedané, bol som úplne vystrašený, keď som videl, ako sa tá malá vec dostala do mojich nohavíc. Naozaj to bola posledná vec, ktorú som čakal," dodal.